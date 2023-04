Universitario de Deportes venció por 2-1 a Deportivo Municipal y logró mantenerse en el segundo puesto de la Liga 1 a solo dos puntos del puntero, Alianza Lima. Tras el encuentro, Jorge Fossati, técnico de los cremas se refirió a los 3 puntos conseguidos en Villa El Salvador y también a la expulsión de Alex Valera sobre el final del encuentro.

“Podríamos decir que sufrimos los últimos 16 minutos, incluyendo los descuentos que dio el árbitro. Y es que los primeros cinco o diez minutos del partido no éramos nosotros los que estábamos en la cancha y propio de ello fue que nos hicieron el gol, pero luego despertamos y dio la sensación que había entrado un equipo nuevo porque generamos muchas ocasiones de peligro y pudimos encontrar el empate”, dijo Fossati.

¿Qué dijo Fossati sobre el triunfo de la U ante Municipal?

“Pienso que poco a poco encontramos el camino y pudimos darle vuelta al partido. Más allá de ello, creo que nuestro gran déficit estuvo en el juego aéreo y Municipal, que también tuvo sus argumentos, le sacó provecho. Este es un equipo que juega bien y que está bien trabajado, por ello valoro mucho este triunfo”, agregó el experimentado entrenador uruguayo.

En otro momento, Fossati habló de la expulsión de Alex Valera y dejó este mensaje: “Hubo imponderables que fallaron que no me voy a referir, pero sobre la tarjeta roja a Alex, desde mi posición, no dejó de sorprenderme”.

“Ahora vamos a la concentración, toca descansar porque mañana ya tenemos que prepararnos para el partido del jueves por Copas Sudamericana”, sentenció.