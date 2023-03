Cuando pensamos que la crisis del fútbol peruano no puede ser peor, una nueva noticia remece nuevamente la coyuntura. El allanamiento de la Fiscalía a la sede de la Federación Peruana de Fútbol abre una nueva herida en el desarrollo de la Liga 1. Agustín Lozano, en conversaciones con RPP, se pronunció sobre este tema, los derechos de transmisión y más.

“El día de ayer me avisaron que Fiscalía había llegado a Videna, me trasladé inmediatamente para brindarle todas las facilidades a las autoridades y no solo mi persona, si no todos los directivos que estuvieron colaboraron para darle toda la información al Ministerio Público”, puntualizó sobre el allanamiento a la FPF.

Asimismo, ante los rumores de una posible renuncia, Lozano fue categórico al negar esa posibilidad y agradeció a los clubes por su “respaldo”.

“Ningún club me lo ha pedido oficialmente. Quiero agradecer a los clubes de Liga 1, Liga 2 y departamentales, quienes estos días me han ofrecido su respaldo, su solidad y apoyo. Agradezco el respaldo de la gran mayoría de la Asamblea de Bases. La Federación no trabaja para mejorar a una institución, sino a todo el sistema del fútbol peruano”, indicó.

Asimismo, sobre la discusión de modificaciones en el reglamento del torneo peruano, el dirigente señaló que “se tocaron algunas modificaciones al reglamento que han sido planteadas por la Comisión de Competiciones, a solicitud de la Liga 1 y que serán dadas a conocer en el transcurso de las horas”.

La suspensión de partidos fue un tema recurrente en la fecha 6; estas medidas se tomaron a raíz de que los clubes contrarios a la Federación anunciaron que no permitirían el ingreso de las cámaras de 1190 Sports. “La Liga 1 considerará las sanciones a los clubes que no cumplan con el tema de los derechos de transmisión y la FPF va a ser respetuoso de eso

Además, afirmó que “no hay posibilidad de que en caso un equipo no respete el tema de los derechos de transmisión pierda por ‘walkover’”.

Por último, Lozano defendió el modelo de negocio que la FPF y 1190 Sports presentan para el desarrollo del campeonato y considera una mejora económica y deportiva.

“El modelo que propone la FPF trata con mayor respeto y consideración a los clubes. No solo se ofrecen mejores condiciones económicas, sino que se garantizan mejores resultados a mediano y largo plazo”, finalizó.