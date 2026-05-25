Universitario de Deportes anunció que ya son más de 45 mil los hinchas confirmados para el partido frente a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

A través de sus canales oficiales, el club crema destacó la gran respuesta de sus hinchas, quienes ocuparán tribunas y palcos del Estadio Monumental U Marathon para acompañar al equipo en un encuentro decisivo.

“Ya son más de 45 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de mañana ante Deportes Tolima”, señaló la institución en su publicación oficial.

El Monumental se prepara para una noche clave

La expectativa de los hinchas crece a pocas horas del compromiso internacional, donde la ‘U’ buscará dar un paso importante en el torneo continental con el respaldo de un estadio lleno.

Además, el club hizo un llamado a sus hinchas para convertir el recinto en una verdadera fiesta futbolera. “¡Que el Monumental U retumbe con nuestro aliento!”, añadieron en el mensaje difundido en redes sociales.

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Ya son más de 45 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de mañana ante Deportes Tolima.



🎟️ ¡Que el @Monumental_U_ retumbe con nuestro aliento! ▶️ https://t.co/kVy7eJIKyd#UnaGarraCopera#ConLaUsiempre pic.twitter.com/DfatwZ8LOV — Universitario (@Universitario) May 25, 2026

El duelo está programado para este martes 26 de mayo a las 7:30 p.m.

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