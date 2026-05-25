Resumen

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Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció que ya son más de 45 mil los hinchas confirmados para el partido frente a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

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