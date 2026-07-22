Sporting Cristal empató sin goles ante Bragantino por el playoff de ida de la Copa Sudamericana 2026 desde el estadio Nacional. este miércoles 22 de mayo. El conjunto brasileño terminó con diez hombres por una agresión de Fernando dos Santos.

En el minuto 90+2′, el delantero brasileño le propinó un codazo a Miguel Araujo y fue captado por las cámaras del VAR, que rápidamente llamaron al juez principal.

El árbitro no lo dudó dos veces y expulsó de inmediato a Dos Santos; por lo que no podrá ser elegido para el duelo de vuelta.

¡A LAS DUCHAS! Por este golpe sin pelota, Fernando fue EXPULSADO en Bragantino vs. Sporting Cristal por la CONMEBOL #Sudamericana.



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