Por Jasson Curi Chang

Nadie vuelve completamente ileso del olvido. José Rivera lo sabe. Durante semanas pasó de ser uno de los delanteros más queridos por la tribuna a convertirse en un futbolista cuya continuidad parecía resuelta fuera de Universitario. El episodio de indisciplina en el que pateó la camiseta crema en público marcó un antes y un después en su relación con el club. Sin embargo, el fútbol también concede segundas oportunidades. Y en Ate, la decisión ya está tomada: el Tunche se queda.

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