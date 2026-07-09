Universitario de Deportes anunció este jueves que la Municipalidad de Lurín levantó la clausura temporal impuesta a las sedes de Campo Mar U y VIDU, medida que el club calificó previamente como arbitraria. A través de un comunicado oficial, la institución crema señaló que la restricción estuvo vigente solo durante algunas horas y confirmó que todas las actividades se desarrollarán con normalidad.

En el pronunciamiento, Universitario explicó que la Municipalidad de Lurín dejó sin efecto la medida luego de verificar la existencia de un procedimiento administrativo de reclamo de carácter tributario que se encuentra en trámite.

Universitario y Municipalidad de Lurín acuerdan mantener diálogo tras levantarse la clausura de sus sedes. Foto: Comunidad Crema

“La clausura permaneció vigente solo por algunas horas, luego de que la Municipalidad de Lurín verificó la existencia de un procedimiento administrativo de reclamo, en trámite, de carácter tributario”, señaló la institución.

El club también informó que ambas partes acordaron mantener una comunicación constante para evitar que una situación similar vuelva a presentarse, respetando el marco legal y el debido procedimiento.

“Nuestra institución y la Municipalidad se han comprometido a mantener un diálogo permanente, a fin de evitar que situaciones como la ocurrida el día de hoy vuelvan a repetirse, siempre dentro de los alcances de la legalidad y el debido procedimiento”, agregó el club.

El club reafirma su compromiso con la normativa vigente

En la parte final del comunicado, Universitario reiteró que continuará colaborando con las labores de fiscalización municipal y aseguró que sus instalaciones seguirán funcionando con normalidad. “Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y continuará brindando todas las facilidades para las labores de fiscalización municipal”.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/HXrGsyFsYx — Universitario (@Universitario) July 9, 2026

Asimismo, el club confirmó que no habrá afectaciones en sus operaciones. “Finalmente informamos que todas las actividades en nuestras sedes de Lurín continuarán desarrollándose con total normalidad”.

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