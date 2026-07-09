Municipalidad de Lurín levanta la clausura temporal de las sedes de Universitario. Foto: Universitario
Municipalidad de Lurín levanta la clausura temporal de las sedes de Universitario. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció este jueves que la Municipalidad de Lurín levantó la clausura temporal impuesta a las sedes de Campo Mar U y VIDU, medida que el club calificó previamente como arbitraria. A través de un comunicado oficial, la institución crema señaló que la restricción estuvo vigente solo durante algunas horas y confirmó que todas las actividades se desarrollarán con normalidad.

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