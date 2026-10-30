El enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede continúa generando repercusiones después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Esta vez, Miguel Araujo, defensor del conjunto celeste, dio a conocer la versión que el delantero argentino compartió con sus compañeros sobre el incidente que protagonizó con el entrenador blanquiazul.

El zaguero llamó la atención al explicar que el ‘Pirata’ les contó cómo habría comenzado el altercado. Según su relato, Barcos se acercó al estratega con la intención de saludarlo, pero recibió una respuesta que no esperaba.

En declaraciones a L1 MAX, Araujo también mencionó que el delantero habría buscado nuevamente a Guede en los vestuarios, aunque aclaró que no presenció directamente lo ocurrido en ese momento.

¿Qué le contó Hernán Barcos a sus compañeros sobre Pablo Guede?

Miguel Araujo explicó que Hernán Barcos les compartió su versión de los hechos después del tenso intercambio que protagonizó con Pablo Guede durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

“Lo que nos dijo es que va a saludarlo y él le quita la mano. Después, aquí lo quiso encarar y ya no puedo hablar más del tema porque no vi. Sería un error comentar algo de que no vi”, expresó el defensor rimense en L1 MAX.

Miguel Araujo: "(Barcos) nos dice que él va saludarlo (a Guede) y le quita la mano, Después, aquí, lo quiso encarar" #Cristal 3-2 #Alianza 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/tEDciOxtBe — L1MAX (@L1MAX_) October 29, 2026

De esta manera, el futbolista dio a conocer lo que el delantero argentino les habría contado sobre el origen de la discusión. Sin embargo, fue cuidadoso al referirse al supuesto segundo enfrentamiento en los vestuarios, pues reconoció que no estuvo presente para conocer lo que sucedió.

Barcos y Guede todavía no se pronuncian sobre el incidente

El cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede generó comentarios después del partido, especialmente por el intercambio que ambos protagonizaron cuando el encuentro estaba detenido.

Las imágenes del incidente mostraron la tensión entre el delantero y el entrenador de Alianza Lima. Posteriormente, también se conoció que el episodio habría continuado cuando ambos se dirigían a los vestuarios.

Hernán Barcos se cruzó con Pablo Guede. Foto: Liga 1

Hasta el momento, ni Barcos ni Guede han ofrecido una versión pública sobre lo sucedido. Por ello, las declaraciones de Miguel Araujo representan uno de los primeros testimonios de un futbolista que compartió con el atacante argentino durante esta situación.

Hernán Barcos también le anotó a Alianza Lima

Más allá del incidente con Pablo Guede, Hernán Barcos también fue protagonista en el resultado del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

El experimentado delantero argentino consiguió marcar el 2-2 mediante un potente cabezazo, una anotación que tuvo un significado especial por tratarse de su anterior equipo.

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