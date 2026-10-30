Miguel Araujo rompe el silencio sobre la discusión entre Barcos y Guede. Foto: X/ @L1MAX_
Miguel Araujo rompe el silencio sobre la discusión entre Barcos y Guede. Foto: X/ @L1MAX_
Por Redacción EC

El enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede continúa generando repercusiones después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Esta vez, Miguel Araujo, defensor del conjunto celeste, dio a conocer la versión que el delantero argentino compartió con sus compañeros sobre el incidente que protagonizó con el entrenador blanquiazul.

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