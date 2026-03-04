Por Marco Quilca León

La cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo avanza con la exactitud de un reloj suizo. Y mientras el planeta entero afina maletas para recibir a las 48 selecciones que competirán por la gloria, en el Perú el ruido es distinto: la selección quedó penúltima en las Eliminatorias y no habrá representación en la cancha. Sin embargo, como sucede desde hace varios años, eso no significa que el país quedará fuera de la foto mundialista. El fútbol, ese ecosistema infinito, abre ventanas incluso cuando se cierran todas las puertas. Y ahí, en esas rendijas, asoman los otros peruanos que podrían estar presentes en la cita máxima.

