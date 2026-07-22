Por Redacción EC

En 2004, Andrés Mendoza jugaba en el Club Brugge KV. Ese año, el delantero peruano marcó un gol importante ante el AC Milan en la UEFA Champions League. En las tribunas del estadio Jan Breydel, los hinchas del Brugge comenzaron a corear la melodía de “Seven Nation Army”, canción que The White Stripes había lanzado apenas un año antes.

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