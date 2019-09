QueremosSerVistas: la lucha del fútbol femenino en el Perú

No hay cifra exacta, pero al Perú 0-3 Argentina de fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 disputado en el estadio San Marcos asistieron, aproximadamente, 22 mil personas. Las tribunas de oriente y occidente lucieron repletas. Y si habilitaban las populares, probablemente hubieran estado iguales. Fue una noche fantástica. Un 28 de julio en la que las futbolistas se sentían más peruanas que nunca. Cada momento quedó eternizado en las redes sociales de las 18 convocadas por el técnico Doriva Bueno. Fue histórico: era la primera vez que jugaban con público.

Perú vs. Argentina: así retumbó el estadio San Marcos con la entonación del Himno Nacional | VIDEO

Ha pasado poco más de un mes de aquel encuentro, pero pareciera que fueran años. O que eso solo fue un sueño. Lima 2019 quedó en el recuerdo. Volvió el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino y con ello las chicas quedaron en el olvido. Los partidos del torneo en gran mayoría son a puertas cerradas y en campos en mal estado.

“Si fuera por nosotros [Federación Peruana de Fútbol] –señala Guillermo Echevarría, Jefe de Desarrollo de la FPF- quisiéramos que se juegue a puertas abiertas y en los estadios, o que se hagan dobletes previos a los partidos de la reserva del primer equipo. Pero lamentablemente no tenemos una regulación en lo que es el reglamento del campeonato que contenga algún tipo de sanción al club que no tome esa potestad que como local tiene”.

El problema parece no tener solución, al menos hasta que se establezcan normas para regir el torneo femenino. Por lo pronto, las futbolistas continúan jugando donde toque. “El problema no es que la gente no quiera vernos, sino que los campos donde jugamos no están capacitados para que asistan los hinchas. Por ejemplo: En Matute, en la cancha donde afrontamos el campeonato, el público no tiene donde sentarse”, contó Xiomara Canales, defensora de Alianza Lima.

El equipo femenino de Alianza Lima juega en el campo auxiliar del estadio Alejandro Villanueva. Este, de césped sintético, no está capacitado para tener público. (Foto: Alianza Lima)

Pero el problema no termina ahí. Porque los partidos no se trasmiten en vivo por ninguna plataforma. Y la federación solo informa una parte del certamen mediante la Web, Facebook e Instagram: resultados de la jornada que toca, tabla de posiciones y algunas fotos. Nada más. Incluso, solo hay noticias de la Zona 1 de Lima [grupo donde se ubican los clubes de Primera División del fútbol masculino]; sin embargo, el torneo es a nivel nacional. Si un hincha común quiere enterarse de cómo va el campeonato en alguna región del interior del país, no puede hacerlo.

De esta manera, la FPF informa sobre el torneo de fútbol femenino en el Perú: resultados, tablas y fixture. Nada más. (Foto: Captura)

-Cada acción tiene reacción-



A las nulas acciones por parte de la federación –ya sea por no tener reglamentos o iniciativa-, la semana pasada ocurrieron dos hechos que detonaron la paciencia de las futbolistas peruanas.



Jueves 29 de agosto: Alianza Lima venció 3-0 a San Martín en un partido jugado en la cancha auxiliar del estadio Alejandro Villanueva. En los días previos, el club informó que el encuentro se jugaría con público y el ingreso sería libre. Pero las puertas nunca se abrieron y los hinchas se quedaron afuera del recinto deportivo sin respuesta alguna.

Las futbolistas de Alianza celebrando junto a la hinchada blanquiazul la victoria por 3-0 ante San Martín. (Video: Twitter / Foto: Captura)

Viernes 30 de agosto: Un día después de lo ocurrido con Alianza Lima, Universitario recibió a Sporting Cristal en Campo Mar, Lurín. Dos de los mejores clubes del país, y ambos luchan por la punta del torneo, se enfrentaban en el sur de Lima. Fue un partido con muchos condimentos previos para ser un gran espectáculo. De igual manera, la ‘U’ anunció que se jugaría con público y las entradas tendrían un precio accesible: tres soles. Las futbolistas de ambos equipos, entusiasmadas por el ‘clásico moderno’, usaron sus redes sociales para invitar a los hinchas. Sin embargo, un día antes del encuentro, el club anunció que finalmente se jugaría a puertas cerradas.



Y entonces ocurrió…

Steffani Otiniano celebrando su gol ante Sporting Cristal. A su lado Xioczana Canales. (Foto: Universitario)

Steffani Otiniano le dio la victoria a Universitario por la mínima cuenta. Pero la noticia fue su celebración: los dos brazos en posición horizontal haciendo el signo de igual. Porque ellas exigen eso: igualdad. No piden más, tampoco quieren recibir menos. Solo lo justo. Y a ‘Steff’ no se le ocurrió mejor idea que reclamar emulando a una de sus referentes, la brasileña Marta, una de las mejores futbolistas en la historia.

VIDEO | Así fue el gol de Steffani Otiniano.

“Mi festejo es por la igualdad que hace mucho todas las chicas que hacemos este deporte estamos pidiendo. No es de ahora, sino de años. Buscamos ser tratadas como deportistas que somos. Sé que el fútbol femenino aún no es profesional en el Perú, pero pedimos que nos valoren y nos respeten. No somos chicas jugando al fútbol, somos futbolistas”, protestó Steffani.

Así protestó Marta por la igualdad en favor de la igualdad en el fútbol. (Foto: Instagram)

-El inicio-



Cuando Steffani celebró como lo hizo, nunca pensó tener tanta repercusión. Pero la tuvo. Y ese fue el primer paso. De ahí, las futbolistas empezaron a luchar desde su posición: las redes sociales. El color de la camiseta quedó a un lado y todas se unieron para luchar por un mismo objetivo: que el fútbol femenino sea valorado.

“Hola, soy Geraldine Cisneros. En el partido entre Universitario y Municipal di una asistencia e hice un gol. Pero nadie lo vio, porque jugamos a puertas cerradas”, escribió en su Instagram la atacante crema, que fue subcampeona en el Campeonato de Futsal Femenino hace pocos días con Panta Walon. “¿Cómo piensan que va a crecer el fútbol femenino en nuestro país si nadie nos ve a jugar?”, se preguntó luego. Una interrogante que hasta ahora no ha sido contestada.

Así fue el reclamo de Geraldine Cisneros. (Foto: Captura)

Y las quejas continuaron. “Mi primer gol en el campeonato lo celebré con el gesto de 'igualdad' que el fútbol femenino necesita”, señaló Even Polocena, futbolista que ha sabido vestir la camiseta de la selección nacional.

-Las primeras muestras de apoyo-



De un día para otro, las redes sociales se inundaron con el hashtag #QueremosSerVistas. Ese es el grito de guerra de las futbolistas, que recibieron apoyo de todos lados: escuelas de fútbol masculino y femenino, deportistas, jugadores de futsal y jugadoras peruanas que militan en el extranjero.

Maryory Sánchez, portera de la selección peruana, con un polo que tiene mucho significado. (Foto: Captura)

“Queremos verlas jugar. Fútbol sin público, no es fútbol”, posteó en su Instagram Samuel Angulo, una de las figuras de la selección peruana de futsal.

“Me ha sorprendido gratamente –cuenta Liliana Neyra, futbolista peruana que juega en el Amora FC de Portugal-. Creo que las jugadoras peruanas se callaron muchas cosas durante tanto tiempo".

"No es una lucha que se haya iniciado en el Perú, creo que después del Mundial Femenino de Francia, todas las mujeres han tomado más valor. Ellas merecen ser vistas y tener una oportunidad de demostrar en el campo que tienen calidad”, añade.

El equipo femenino de futsal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reciente campeón del torneo peruano, también mostró su postura. (Foto: UNMSM)

-Unidas contra todos-



La lucha no queda en usar un hashtag o postear en las redes. Esto es algo más fuerte. Porque todas las futbolistas preparan un “Banderazo de la Igualdad” el próximo viernes 13 de setiembre. Hasta el momento, según lo que se puede ver en el evento creado por Facebook, hay más de cien personas que se encuentran interesados en el evento. Quieren apoyar como sea posible.

“Vamos a estar ahí para luchar por nuestro derechos. Queremos ser respetadas como deportistas que somos”, dijo Nahomi Martínez, jugadora de Sporting Cristal.

"Unidas por la igualdad". Nahomi Martínez y Sandy Dorador, dos referentes de Sporting Cristal. (Foto: Captura)

-Las primeras repercusiones-



Una vez que se hizo toda una tendencia el tema de la lucha de las futbolistas peruanas, los clubes reaccionaron. El primero fue Sporting Cristal, que por sus redes anunció que el duelo de este domingo ante Sport Boys se jugarpa a puertas abiertas y el ingreso gratuito en La Florida de Rímac.



Siguiendo el mismo camino, Deportivo Municipal informó que para el encuentro ante San Martín en el Estadio Buenos Aires de Chorrillos este domingo a las 9 a.m., también sería con público.

Así anunció Deportivo Municipal que el duelo ante San Martín será a puertas abiertas. (Foto: Captura)

Sin embargo, no todos los clubes están dispuestos a ayudar en la mejora del fútbol femenino. Universitario y Alianza Lima jugarán este domingo (11 a.m.) el clásico del fútbol peruano a puertas cerradas en Campo Mar, Lurín. El duelo solo será trasmitido por el Facebook del elenco crema.

-Conclusión-



El tema en realidad es muy complejo y complicado. La federación dice que quiere mejorar el fútbol femenino en el Perú, pero no establece unas bases concretas para regir el torneo. Mientras tanto, los clubes hacen lo que pueden para invertir lo mínimo en el deporte. El resultado es perjudicial para las futbolistas. Pero esto parece haber terminado. La lucha empezó. Y si están unidas, no hay quien las pare.