Alianza Lima terminó su participación en el Torneo Clausura 2026 con sensaciones encontradas. Aunque el equipo blanquiazul consiguió asegurar su presencia en la definición del campeonato nacional y destacó por su rendimiento en ciudades de altura, no pudo alcanzar el objetivo de conquistar el segundo certamen de la temporada, a solo una fecha de terminarse.

Tras el último compromiso, el delantero Luis Ramos expresó su frustración por no haber conseguido el resultado que buscaban y reconoció que el plantel tenía la ilusión de pelear por el Clausura hasta la última jornada.

“Un poco molesto, un poco triste porque queríamos ganarlo, más allá de que por ahí también nos vamos invictos en el tema de altura, pero queríamos ganarlo porque queríamos pelear hasta el último”, manifestó el atacante.

Luis Ramos reconoce la frustración de Alianza Lima tras el Clausura. Foto: @L1MAX_

Pese a la desazón, el futbolista destacó el esfuerzo colectivo y señaló que ahora el equipo deberá concentrarse en preparar la final nacional.

El delantero reconoció que el objetivo del plantel era cerrar la temporada con la posibilidad de conquistar el Clausura y luchar por el campeonato nacional sin depender de otros resultados.

Sin embargo, valoró el esfuerzo realizado por sus compañeros durante el torneo y remarcó que el grupo debe pasar la página para afrontar el desafío que viene.

“Creo que el equipo hizo un esfuerzo muy grande y nada, ahora nos queda prepararnos muy bien para lo que viene”, señaló.

Ramos también destacó que Alianza Lima consiguió mantenerse invicto en sus presentaciones en ciudades de altura, además de terminar como líder de la tabla acumulada, aspectos que considera méritos importantes de la campaña blanquiazul.

“Como te digo, un buen mérito también del grupo de que creo que estamos invictos hasta el día de hoy en la altura, como te digo, y somos el número uno en el acumulado, pero ahora nos queda entrenarnos y prepararnos muy bien para afrontar esa final”, expresó.

¿Contra quién quiere jugar Alianza Lima la final: Universitario, Cristal o Sport Huancayo?

Ramos también fue consultado sobre los posibles rivales que podría enfrentar Alianza Lima en la definición del campeonato nacional. Entre las alternativas mencionadas aparecen Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

El atacante evitó inclinarse por alguno de los equipos y aseguró que la prioridad del plantel es concentrarse en su propia preparación.

Eryc Castillo lleva 22 goles en el ñao con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

“Independientemente de quién llegue a la final, si hay semifinal. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, trabajar siempre con un grupo cerradito, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo”, explicó.

Finalmente, dejó en claro que el objetivo blanquiazul será afrontar la definición con la intención de conseguir el título, sin importar quién esté al frente.

“Y el equipo que llegue a la final, afrontar y poder ganarla”, concluyó.

Con el Clausura a una fecha de terminarse, Alianza Lima deberá enfocarse en la etapa decisiva de la Liga 1 2026. El equipo blanquiazul consiguió asegurar su presencia en la definición nacional gracias a su posición en la tabla acumulada, por lo que ahora espera conocer a su rival y el camino que deberá recorrer para luchar por el título.

🎙️Luis Ramos: "UN POCO TRISTE Y MOLESTO PORQUE QUERÍAMOS GANARLO. Creo que el equipo hizo un esfuerzo muy gran y vamos a prepararnos para lo que viene". #HablemosDeMAX #AlianzaLima Entrevista de nuestro periodista @kevin23pacheco Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/o3Hf9emMlz 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. — L1MAX (@L1MAX_) November 9, 2026

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