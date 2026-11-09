Luis Ramos expresa su tristeza tras el cierre del Clausura. Foto: @L1MAX_
Luis Ramos expresa su tristeza tras el cierre del Clausura. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

Alianza Lima terminó su participación en el Torneo Clausura 2026 con sensaciones encontradas. Aunque el equipo blanquiazul consiguió asegurar su presencia en la definición del campeonato nacional y destacó por su rendimiento en ciudades de altura, no pudo alcanzar el objetivo de conquistar el segundo certamen de la temporada, a solo una fecha de terminarse.

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