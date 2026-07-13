Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles 15 de julio por el boleto a la gran final del Mundial 2026 en Atlanta. Será una batalla con un precedente imborrable para los fanáticos de ambas selecciones: los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986.

En aquel encuentro, un joven Raúl Gámez fue captado en plena pelea con hinchas ingleses en el Estadio Azteca. Gámez luego ocupó el cargo de presidente de Vélez Sarsfield durante tres etapas.

La imagen en imborrable, ‘Pistola’, como es conocido, lucha a puño limpio con los hinchas ingleses que no tienen intención de retroceder, pero son obligados por la vehemencia del argentino.

¿Y cómo se relaciona Raúl Gámez con Perú?¿Y más precisamente con Universitario de Deportes? ‘Pistola’ fue el encargado de firmar el préstamo de Mauro Cantoro de Vélez a la U para lograr el histórico bicampeonato nacional de 1998 y 1999