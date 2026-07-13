Imágenes de Raúl Gámez peleando con fanáticos ingleses en 1986 se viralizaron previo al duelo por semifinal del Mundial 2026.
Imágenes de Raúl Gámez peleando con fanáticos ingleses en 1986 se viralizaron previo al duelo por semifinal del Mundial 2026.
Por Redacción EC

Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles 15 de julio por el boleto a la gran final del Mundial 2026 en Atlanta. Será una batalla con un precedente imborrable para los fanáticos de ambas selecciones: los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986.

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