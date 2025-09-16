Cusco FC es una de las sensaciones y sorpresas de la Liga 1 Te Apuesto en 2025, siendo serio candidato para ganar el Torneo Clausura y jugar las finales.

Uno de sus puntos altos es su ‘9′, el argentino Facundo Callejo, goleador del campeonato, quien, pese a tener un año en nuestro país, ya fue consultado sobre su nacionalización.

“No tengo bien claro como son las leyes con respecto a la nacionalización, pero sí me gustaría. Siempre lo dije, es un país que quiero, va más allá del fútbol, el aprecio que tengo a todo el pueblo peruano”, dijo el delantero de 33 años.

“De mi país, sé que nos colaboraron con Las Malvinas y esto a mí me moviliza mucho. Al peruano lo quiero mucho”, añadió.

Con un doblete de Callejo, Cusco FC venció 3-2 a Sporting Cristal el último domingo, en un duelo clave por la parte alta del torneo.

La carencia de centrodelanteros de nivel hacen pensar en opciones para integrar la selección peruana en los próximos años.

