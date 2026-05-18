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Bryan Reyna habló antes del viaje de Universitario a Uruguay y dejó fuerte mensaje. Foto: Captura de video/ @JaxLatinMedia/X
Bryan Reyna habló antes del viaje de Universitario a Uruguay y dejó fuerte mensaje. Foto: Captura de video/ @JaxLatinMedia/X
Por Redacción EC

Universitario de Deportes emprendió viaje rumbo a Montevideo para afrontar un partido clave frente a Nacional por la Copa Libertadores, y antes de partir, Bryan Reyna se refirió al momento que vive el equipo y a su situación personal dentro del plantel crema. El atacante reconoció que el cuadro merengue atraviesa una etapa complicada por los recientes resultados.

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