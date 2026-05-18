Universitario de Deportes emprendió viaje rumbo a Montevideo para afrontar un partido clave frente a Nacional por la Copa Libertadores, y antes de partir, Bryan Reyna se refirió al momento que vive el equipo y a su situación personal dentro del plantel crema. El atacante reconoció que el cuadro merengue atraviesa una etapa complicada por los recientes resultados.

El futbolista destacó que la única forma de salir adelante es a través del trabajo y la unión del plantel. “Esto se levanta con trabajo y a trabajar todos juntos para salir de estos partidos que son fuertes”, señaló Bryan Reyna antes de la salida del equipo hacia Uruguay.

Universitario afrontará en Montevideo un duelo importante por la Copa Libertadores, en lo que además será el debut oficial de Héctor Cúper como entrenador del conjunto crema.

Bryan Reyna espera una oportunidad

El atacante también habló sobre su actualidad futbolística. “Yo estoy bien, vengo trabajando bien y estoy esperando una oportunidad, lo que necesito es confianza para volver a ser yo”, expresó.

“Estoy esperando mi oportunidad, necesito confianza para volver a ser yo. Lo que yo más quiero es jugar”



Bryan Reyna, jugador de Universitario



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Bryan Reyna llegó a Universitario con expectativa tras su paso por el fútbol argentino, aunque hasta el momento no ha logrado consolidarse como titular indiscutible. El jugador reconoció que el tiempo que estuvo sin actividad ha influido en su presente y remarcó que su principal objetivo es volver a tener minutos de competencia. “He venido un tiempo sin jugar en Argentina y lo que más quiero es jugar”, añadió el futbolista crema.

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