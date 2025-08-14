Radiografía de Palmeiras, el rival de la U que fue octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi

El último recuerdo feliz de Universitario enfrentado a Palmeiras por Copa Libertadores fue el 8 de abril de 1979, cuando derrotó 2-1 al ‘Verdao’ en Brasil con goles de Percy Vílchez y ‘Jota Jota’ Oré. Desde ese día, la U se convirtió en el único equipo peruano en vencer de visita a uno brasileño en este certamen. Hoy, 46 años después, les toca verse las caras en el Monumental de Lima por los octavos de final. Y aunque el fútbol se juega 11 contra 11, no es posible ignorar todo lo que reúne el rival: un plantel que vale 21 veces más, quedó octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares en premios y ventas, y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi.

Seguramente, lo más reciente que el hincha de la U recuerda de Palmeiras fue su presentación en el Mundial de Clubes. Todos vimos cómo el ‘Verdao’ clasificó primero del Grupo A, eliminó a Botafogo en octavos y cayó ante Chelsea en cuartos. Sentimos un efímero orgullo por hacerle frente a los poderosos clubes europeos; sin embargo, esa historia quedó atrás. Su presente en el plano local no es del todo alentador: fueron eliminados en octavos de la Copa de Brasil y marchan en el tercer lugar del Brasileirao, con algunos resultados que generan más dudas que certezas.

Y existe una razón: la seguidilla de partidos. Jugar 62 compromisos en promedio al año pasa factura. El técnico Abel Ferreira lo sabe: es necesario dosificar energías para que el físico no abandone. Por eso, el club incluyó en su rutina de entrenamientos la neurociencia con el objetivo de dar “masajes cerebrales” a sus futbolistas para acelerar su recuperación y mejorar sus transiciones dentro del campo de juego.

Palmeiras instaló un Centro de Recuperación y Neurociencia para sus jugadores. (Foto: EFE)

‘Clonar’ a Xavi, el siguiente paso

Todo sucede en el Centro de Recuperación y Neurociencia del club, ubicado en Sao Paulo, que se acaba de inaugurar con modernas instalaciones. La sala posee una pantalla gigante, una alfombra táctil, tabletas tecnológicas, sillones, camillas y una parafernalia de datos estadísticos de los jugadores. Desde Weverton hasta Vitor Roque, todos están cuidadosamente cuantificados.

“Lo que se hace es estimulación transcraneal”, cuenta Daniel Gonçalves, coordinador de salud y rendimiento del Palmeiras; es decir, el futbolista se pone una especie de gorro de piscina mediante la cual recibe corrientes eléctricas de baja intensidad . “La sensación es parecida a un pequeño cosquilleo en la cabeza”, detalla en EFE. Este procedimiento fue comprobado por investigadores de la Universidad de Sao Paulo, ya que ayuda a “disminuir el cansancio mental”.

El por qué lo hacen es lo más interesante. En un fútbol cada vez más rápido, la diferencia estará en las decisiones acertadas que se tomen dentro de la cancha. Y para lograrlo, el ‘Verdao’ ofrece unas gafas de realidad virtual con las que se sumerge al jugador en situaciones reales de partidos anteriores para entrenar la toma de decisiones. Es decir, busca a su propio Xavi, un futbolista con agilidad mental única que anticipaba jugadas y tenía claro lo que iba a hacer con la pelota en los pies.

Palmeiras y cómo hacer 153 millones de dólares

El plantel de Palmeiras no solo vale 21 veces más que el de Universitario, también es un máquina de hacer dinero. En el poco tiempo que duró el Mundial de Clubes, el ‘Verdao’ embolsó 39.8 millones de dólares por llegar hasta cuartos de final. Fue el octavo equipo que más dinero ganó, pero eso no es todo. Posterior al certamen, vendió a tres jugadores: Estevao, Richard Ríos y Vanderlan, llegando a alcanzar los 153 millones de dólares en poco más de un mes.

Hagamos cuentas. Chelsea pagó 70.5 millones de dólares aproximadamente por Estevao, el ‘Messinho’ de Brasil que firmó hasta junio del 2033 y promete ser el próximo ‘10′ de la ‘Canarinha’. Le hizo dos goles a Sporting Cristal en la fase de grupos, anotó en el Mundial de Clubes y acaba de marcar en el último amistoso de l0os ‘Blues’. Que no esté más en el ‘Verdao’ es un alivio para Universitario.

Tampoco estará el colombiano Ríos, un todoterreno en el mediocampo por el que Benfica pagó 35 millones de dólares sin dudarlo. Un volante fresco, calidoso y originario del fútbol sala. Y a esa lista se agrega Vanderlan, lateral brasileño vendido al Bragantino por 8 millones de dólares. Tres bajas en Palmeiras para afrontar lo que resta de la Copa Libertadores, pero que sin duda el técnico Ferreira ha sabido sopesar para mantener el nivel de su plantel.

Vitor Roque, por ejemplo, es una de las figuras del cuadro brasileño. El club desembolsó 28 millones de dólares por el jugador de 20 años. También destaca Mauricio, de 23, que está valorizado en $12 millones y seguido por algunos clubes de Europa. Lo mismo con Facundo Torres y José Manuel López, que han mostrado un buen rendimiento esta temporada.

Futbolista Goles Asistencias Partidos jugados Vitor Roque 5 0 32 Maurício 10 6 32 Facundo Torres 8 4 42 José Manuel López 13 4 39

Dos sistemas y el poder ofensivo

Palmeiras suele utilizar el 4-2-3-1 como sistema base y le ha dado buenos resultados. Dos centrales fijos, un contención, un volante mixto, dos extremos rápidos y un solo punta. Así está formado su esquema, más allá de los intérpretes, donde el juego por las bandas y las transiciones rápidas son claves para sostener la intensidad en cada posición del campo. Pero, como todo equipo grandes que busca soluciones, suele adaptarse a las necesidades del partidos. Y aquí pasa a un 3-4-3 que Abel Ferreira también suele usar, como ocurrió en el Mundial de Clubes.

A diferencia del anterior sistema, este le permite mayor presencia numérica en el mediocampo y proponer un juego mucho más ofensivo, con tres defensores atrás, dos carrileros en los costados y un trapecio en la zona medular, además de un solo hombre en punta. Ese dibujo táctico trae resultados: por ejemplo, hubo 17 remates de peligro contra Porto y seis de ellos fueron directos al arco. Pese a que el partido terminó sin goles, hubo una buena producción ofensiva. La eficacia, claro está, se debe mejorar para no sufrir esta clase de contratiempos.

Palmeiras suele utilizar 4-2-3-1 en sus partidos, pero también cambio al 3-4-3, dependiendo del rival.

Ferreira, el DT que hizo dudar a Palmeiras

Antes de dar el “sí” y asumir el cargo, Abel Ferreira tuvo tres entrevistas con Palmeiras. Fue una suerte de interrogatorio antes de elegirlo. El ‘Verdao’ no quería fallar y analizó a quién contrataba. Era un técnico portugués que no había ganado títulos hasta antes del 2020, pero cuya idea de juego iba acorde a lo que querían en el club. Y tenía un plus que nadie podía discutir: nunca antes fue despedido en los equipos donde trabajó. ¿Era una señal?

Vivir en una ciudad ruidosa como Sao Paulo no fue un desafío. Tener la aceptación de su familia, sí. “Fui en contra de todos. Nadie quería que viniera. Mis padres me dijeron: ‘¡No te vayas!’ Mi mujer también. Yo le dije: ‘Si me quieres, me seguirás queriendo, pero me voy’. Vine única y exclusivamente por mi propia convicción", cuenta Ferreira. Y el tiempo le dio la razón: 10 títulos con Palmeiras, de las cuales dos son Copas Libertadores, y un romance que se renueva cada temporada. En Brasil, dicen que la estadía media de los técnicos es de tres meses; él lleva cinco años.

Abel Ferreira fue nominado al mejor DT de América. (Foto: Agencias). / Alexandre Schneider POOL

En cuanto a su equipo, no le gusta que sea excelente en una cosa, sino bueno en todo lo que hace: ataque posicional, contragolpe, presión alta y balón parado. Busca tenerlo todo controlado, como Luis Enrique en el PSG. “Somos buenos presionando a los rivales y creándoles problemas con nuestra estructura defensiva. Pero, si tuviera que definir al equipo, lo haría no con una, sino con dos palabras que van unidas: equilibrio y competitividad”, menciona. Y sí, será un rival durísimo para la U.

