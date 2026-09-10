El fútbol peruano tiene una nueva presencia en Europa. Rafael Guzmán realizó oficialmente su debut con el Real Betis U19 en la UEFA Youth League, al ingresar en el segundo tiempo del empate 0-0 frente al Lille U19, por la primera jornada del torneo juvenil europeo.

El defensor de 18 años, formado en las divisiones menores de Universitario de Deportes, inició el encuentro en el banco de suplentes y recibió la oportunidad en el complemento. Su ingreso significó sus primeros minutos oficiales con el conjunto verdiblanco en una competición internacional.

Rafael Guzmán ingresó en el segundo tiempo

Guzmán ingresó alrededor del minuto 63, con el dorsal 15, para reforzar la defensa del equipo dirigido por Carlos Geraldo.

El peruano tuvo participación en una segunda mitad en la que el Betis buscó con mayor insistencia el triunfo. El conjunto español generó varias ocasiones de peligro y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos.

Incluso, Guzmán tuvo una oportunidad para marcar durante los minutos que permaneció en el campo, en una muestra de su participación también en las acciones ofensivas del equipo.

Betis U19 debutó con empate ante Lille

El encuentro terminó 0-0 en el Domaine de Luchin, Francia. El conjunto bético tuvo las mejores oportunidades durante buena parte del segundo tiempo, pero no logró transformar su superioridad en goles.

El resultado significó un punto para ambos equipos en el estreno de la UEFA Youth League. Para Guzmán, en cambio, representó un paso importante en su proceso de adaptación al fútbol europeo y el inicio de su recorrido internacional con la camiseta del Real Betis.

El futuro de Rafael Guzmán en Real Betis

Guzmán llegó al fútbol español después de formarse en las categorías menores de Universitario. El defensor peruano mide 1.90 metros y mantiene contrato con el Real Betis hasta mediados de 2028, mientras que el club crema conserva un porcentaje de sus derechos económicos.

Su debut en la Youth League representa una nueva oportunidad para comenzar a ganar protagonismo en las categorías inferiores del conjunto español y continuar su proceso de formación en Europa.