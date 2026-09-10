Por Redacción EC

El fútbol peruano tiene una nueva presencia en Europa. Rafael Guzmán realizó oficialmente su debut con el Real Betis U19 en la UEFA Youth League, al ingresar en el segundo tiempo del empate 0-0 frente al Lille U19, por la primera jornada del torneo juvenil europeo.

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