"Sagasti mándame la vacuna, no seas malo": Ramón Mifflin exige al presidente ser vacunado

Ramón Mifflin fue entrevistado esta tarde del lunes por la casa televisora GOLPERÚ y se refirió sobre los momentos que vienen experimentando en el marco de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia generada por el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, antes de finalizar la charla con los conductores de televisión, exigió al presidente Francisco Sagasti la vacuna contra el virus que sigue atacando a millones de ciudadanos en el mundo.

“Un abrazo muy grande para ustedes, muchas gracias. Y espero verlos pronto, no me hagan sufrir más... Sagasti, mándame la vacuna, no seas malo”, concluyó el exmundialista nacional.