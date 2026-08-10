Atención hinchas de Universitario, Alianza Lima y Cristal: ¿Cuándo regresa la Liga 1 y cómo se jugará primera fecha? | Composición EC: @universitario1924 / @alianzalima / @clubsportingcristal
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Por Redacción EC

El fútbol peruano tiene a cuatro representantes entre los clubes considerados en el último Ranking CONMEBOL 2026. Universitario de Deportes aparece como el equipo nacional mejor ubicado, mientras que Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar completan la presencia peruana en la clasificación.

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