El fútbol peruano tiene a cuatro representantes entre los clubes considerados en el último Ranking CONMEBOL 2026. Universitario de Deportes aparece como el equipo nacional mejor ubicado, mientras que Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar completan la presencia peruana en la clasificación.

El ranking oficial correspondiente a 2026 fue elaborado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) con base en los resultados y antecedentes deportivos acumulados al cierre de la temporada 2025. Por ello, se trata de la referencia oficial para conocer la posición internacional de los clubes sudamericanos en esta edición.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: LFP)

Universitario lidera a los clubes peruanos

Universitario de Deportes ocupa el puesto 32 del Ranking CONMEBOL 2026, con un total de 2.247 puntos.

De esta manera, el conjunto crema es el club peruano mejor posicionado en la clasificación continental. Su ubicación refleja el peso de sus participaciones y resultados internacionales acumulados durante el periodo considerado por CONMEBOL.

Sporting Cristal aparece en el puesto 38

Sporting Cristal es el segundo equipo peruano mejor ubicado. El cuadro rimense figura en la posición 38, con 2.064,1 puntos.

La diferencia respecto a Universitario es de 182,9 puntos, mientras que Sporting Cristal se mantiene por delante de los otros dos clubes peruanos incluidos en la clasificación.

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¿En qué puesto está Alianza Lima?

Alianza Lima aparece en el puesto 40 del Ranking CONMEBOL 2026, con 1.879,8 puntos.

El conjunto blanquiazul se encuentra a dos posiciones de Sporting Cristal y a ocho de Universitario dentro de la clasificación continental.

La distancia entre Alianza Lima y Sporting Cristal es de 184,3 puntos, mientras que respecto a Universitario existe una diferencia de 367,2 puntos.

Melgar completa la lista de clubes peruanos

FBC Melgar ocupa la posición 49, con 1.309,2 puntos.

El cuadro arequipeño es el cuarto representante peruano dentro de esta clasificación y se encuentra nueve puestos por debajo de Alianza Lima.

🇵🇪 Clubes peruanos en el Ranking CONMEBOL



Ultimo Ranking Oficial de Clubes CONMEBOL publicado continúa siendo el correspondiente a 2026, elaborado por CONMEBOL al cierre de 2025.

En ese ranking:

• 🇵🇪 Universitario: 32.º — 2.247 puntos

• 🇵🇪 Sporting Cristal: 38.º — 2.064,1

•… pic.twitter.com/tD9WL7vwJT — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) August 9, 2026

Así están los clubes peruanos en el Ranking CONMEBOL 2026

Puesto 32.º | Universitario | 2.247 puntos

Puesto 38.º | Sporting Cristal | 2.064,1 puntos

Puesto 40.º | Alianza Lima | 1.879,8 puntos

Puesto 49.º | Melgar | 1.309,2 | puntos

La clasificación deja a Universitario como el club peruano mejor ubicado, seguido por Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar.

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