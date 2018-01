Raúl Fernández: “No me puedo derrumbar por un error que cometí”

Raúl Fernández dejó atrás el fatídico error que tuvo ante Oriente Petrolero en el estadio Monumental, el cual significó la eliminación de Universitario en la Copa Libertadores.



El guardameta nacional ahora está enfocado en iniciar de la mejor manera el Torneo de Verano con los cremas. El fallo cometido a nivel internacional le servirá como aprendizaje.



"Un error lo comete cualquiera y esta vez me tocó a mí pero acá estoy, reconociendo la falta. Eso ya lo dejé atrás, tuve dos días duros y ahora toca mirar para adelante, empezando esta semana pensando en el campeonato local. No me puedo derrumbar por un error que cometí, ya he salido de una situación parecida varias veces", explicó en diálogo con Radio Programas del Perú.



El recuerdo del yerro sigue fresco en la memoria de Raúl Fernández y por esa razón explicó con detenimiento por qué intentó salir a cortar un centro que no llevaba peligro alguno.



"Fue una decisión de milésimas de segundo, me pasé de confianza. Una de mis características es salir a cortar y, en ese momento, no se me pasó por la cabeza otra idea. Creo que el error se magnificó por la eliminación", agregó.



Raúl Fernández luchará por el puesto de arquero en Universitario con el joven Patrick Zubzuck, que la pasada temporada tuvo la oportunidad de debutar en el conjunto de Ate, pero su actuación estuvo manchada por un 'blooper'.