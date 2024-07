“Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero dependo mucho de lo que digan Fabián (Bustos) y Manuel (Barreto). (...) Todavía no es un tema cerrado porque es difícil incorporar un jugador a un equipo campeón y eso es lo complicado”, añadió Ferrari. Ante eso, la respuesta del técnico fue tajante: “Estoy muy contento con el plantel que tengo. Venimos de ser ganadores del Torneo Apertura, de un equipo que el año pasado salió campeón. La verdad que me gusta hablar de lo que tengo. No hablo de supuesto, para eso está la prensa”, respondió ante la pregunta de una posible llegara de la ‘Pulga’.

Y la ‘U’ se está reforzando para lograr el Torneo Clausura, con lo que se coronaría campeón nacional de forma directa en el año de su centenario. Ya anunciaron a Gabriel Costa y decidieron la salida de Diego Dorregaray, quien solo anotó 4 goles en el Apertura.

El deseo de ambas partes (futbolista y club) es el mismo: reencontrarse lo más pronto posible, si se puede en este mismo mercado de pases, en un año histórico para el club. La actualidad del delantero también alimenta el sueño. Hace un par de semanas en Estados Unidos se habló acerca de un posible desencuentro entre el ‘9′ y el técnico del Sounders, Brian Schmetzer, aunque este último aclaró días después de que no hubo ninguna discusión. Raúl ha disputado 19 de los 24 partidos de su equipo en lo que va del año, de los cuales en 14 fue titular.

“Sería fantástico [ficharlo], pero hoy está lejos de las posibilidades de venir al fútbol peruano en general. (...) A menos que pueda hacer el esfuerzo, como lo hizo el ‘Oreja’ (Flores). Nada está descartado. La puerta para él siempre está abierta; pero, al menos, para este año lo veo difícil”, finalizó el directivo.

Eso sí, la institución crema tiene un plan que cada día actualiza y ajusta detalles para repatriar a su hijo pródigo. Son conscientes que no es fácil, pero tampoco imposible.

El plan de Universitario para fichar a Ruidiaz

Entre Alex Valera (6), Diego Dorregaray (4) y Percy Olivares (1), los ‘9′ que tiene la ‘U’ este año, han convertido once goles en un Apertura que ganaron gracias -en gran parte- a la sólida defensa antes que a la eficacia de sus delanteros de cara al arco rival. De hecho, los cremas anotaron 32 goles, siendo junto a Alianza los que menos marcaron entre los cuatro primeros lugares (Cristal hizo 44 y Melgar 36). Raúl Ruidíaz, por su parte, tiene ocho tantos en la Major League Soccer. Ahí una de las razones por las que su fichaje sería necesario.

Sin embargo, la operación es bastante complicada. Lo sabe la institución merengue y el propio futbolista. De acuerdo al periodista Alonso Contreras, quien radica en Estados Unidos y sigue de cerca la actualidad de los peruanos en las ligas norteamericanas, Raúl y Universitario tendrían que pagar cerca de dos millones de dólares al Seattle Sounders, club con el que tiene contrato hasta fin de este año. O, en su defecto, un plan B: generar un préstamo por seis meses que beneficie a todas las partes: al Seattle en tanto un porcentaje alto del salario sea pagado por la U, a la U porque tendría al 9 soñado para su Centenario y a Raúl, que cumpliría “un sueño”, como le habría contado a Edison Flores y a Andy Polo, sus amigos y líderes del actual campeón. Está última opción es la más cercana hoy, a esta hora del viernes. La gestión con el club de la MLS la está liderando directamente el Enano, quien sí está en conversaciones con los cremas en las últimas horas. Al punto que una comitiva estudiantil viajaría en las próximas horas a Miami para estar cerca de Raúl.

“Se tienen que alinear los planetas”, reiteran en la U, cada vez que un periodista de DT indagan.

En Ate no olvidan aquel 2015 en el que la ‘Pulga’ puso de su bolsillo cerca de cien mil dólares para liberarse de Melgar y regresar a casa. Aunque el contexto es diferente. El monto estimado es diez veces más y el esfuerzo no tendría sentido si se tiene en cuenta que le queda medio año de contrato. Aunque para el amor no existen barreras.

Lo que esperan en Universitario es que el delantero resuelva su vínculo con Seattle Sounders para dar inicio a la etapa final de su plan. El siguiente paso es hacer un esfuerzo económico para ofrecerle un contrato, entendiendo su valor. Eso sí, estará lejos de su salario en Estados Unidos. De acuerdo a MLS Portal Players, la Ruidíaz en 2023 ganaba anualmente tres millones de dólares.

Pero la ‘U’ sueña con tenerlo en casa y por muchos años. Por eso quiere hacerle un contrato largo, con mucha proyección para que sea el líder de un vestuario campeón que tiene más hambre de gloria. Aunque si no es ahora (el deseo de todos), sueñan con que sea en 2025 para que continúe el proyecto de crecimiento que hay en el club.

