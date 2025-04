“Ya cerramos anoche con Raúl Ruidíaz”, fue lo primero que nos dijeron desde la interna del club Atlético Grau. Y claro, ‘La Pulga’ estuvo presente en Matute viendo a su nuevo equipo jugar la Copa Sudamericana, que en su debut cayó 2-0 ante Godoy Cruz de Argentina.

Horas más tarde el club lo confirmó a través de una publicación en redes sociales, y la novela veraniega del fútbol peruano y dónde jugaría Ruidíaz cerró su primera temporada.

El exatacante de Seattle Sounders jugará en La Liga 1 luego de 9 años. Su último club fue Universitario de Deportes y ahora volverá a ser dirigido por Ángel David Comizzo en el elenco piurano, como sucedión entre el 2013 y el 2014.

Según pudo conocer El Comercio el contrato es por dos años , desde este viernes, Raúl Ruidíaz se unirá al complejo deportivo Villa Santa Ana de Piura.

Si bien Ruidíaz no podrá jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, en caso, Atlético Grau avance a la siguiente ronda, sí podrá ser inscrito.

Fueron 10 días de negociaciones entre el hijo de Arturo Rios, el presidente Arturo Rios y Diego Trigoso, quienes conversaron constantemente con Raúl Ruidiaz

Diego Trigoso, directivo de Atlético Grau, conversó con El Comercio y dio detalles sobre el cierre de la negociación con Raúl Ruidíaz.

“Raúl Ruidíaz es un delantero con una jerarquía enorme, y siempre es atractivo para todos un jugador así, el club se puso en contacto y tomó un poco de tiempo, pero vale la pena”, dijo en exclusiva.

El atacante de 34 años volverá a ser dirigido por el argentino Ángel Comizzo, con quien logró el título nacional en 2013 con camiseta de Universitario. (Foto: Jax Latin Media)

Luego reconoció que Ángel Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau fue un factor influyente para cerrar la negociación. “Por supuesto que Comizzo ayuda, tiene una relación especial con Raúl”, agregó.

En algún momento llegó la información que el club como parte de la negociación le habría ofrecido una casa de playa en una zona exclusiva, a lo que Trigoso nos dijo: “Eso es mentira (se ríe). Todo es manejable, Raúl es una persona súper humilde y centrada a pesar del éxito que ha tenido su carrera”, afirmó el directivo.

“Me parece que el club tiene mucha ambición, y estoy seguro les irá súper bien juntos. Mañana (hoy) entrena y lo del dorsal lo vemos después”, enfatizó.

Asimismo, se le preguntó si Atlético Grau evalúa hacer una presentación a lo grande. “Eso dependerá del club, no tenemos estadio en Piura , pero veremos cómo se organizan”, comentó Trigoso.

El directivo albo reveló cuál fue el factor influyente para que Rudíaz diera el “sí” y hoy tenga su primer entrenamiento con Atlético Grau. “Raúl Ruidíaz es uno de mis mejores amigos, eso ayudó, pero el mérito es de Arturo, Andrés y Raúl”, relató.

Para la directiva según nos reveló Trigoso, la llegada de Ruidíaz es un hecho histórico para Piura. “Es lo que más me emociona, al final el fútbol da vueltas, pero aportar a la ciudad queda en el tiempo”.

“Bueno, soy testigo de que Atlético Grau se maneja de una manera muy responsable y ordenada, a pesar del poco tiempo que tiene en primera, yo lo vi en la ruina total en Copa Perú, y ahora ver este tipo de cosas, me emocionan porque como piurano hay que sentirse orgulloso”, sentenció el directivo albo.

Atlético Grau le dio sorpresivamente la bienvenida al fútbol peruano a Raúl Ruidíaz.

Las palabras de Ruidíaz

Raúl Ruidíaz es nuevo jugador de Atlético Grau. El futuro futbolístico de la ‘Pulga’ finalmente se definió tras ser anunciado este jueves por el cuadro de Piura, en el que será dirigido otra vez por Ángel Comizzo.

La Pulga fue consultada por los colegas previo a su viaje a Piura y ahí explicó por qué no se dio lo de Ayacucho.

“Estuvo muy avanzado, pero no llegamos a un acuerdo, no se concretó. Ya estaba todo arreglado, pero en las últimas horas cambiaron y no me pareció correcto. Pero igual yo les agradezco porque conversamos muchas semanas, aunque no se pudo”, mencionó.

Ruidíaz corroborando lo que nos dijo Trigoso reconoció que el técnico Ángel Comizzo fue una pieza indispensable para su llegada al conjunto albo.

“Estuve hablando con Ángel la semana pasada, como que se enfrío un poco el tema, pero creo que él fue fundamental. Es un técnico al que conozco, vivimos momentos muy lindos en 2013”, dijo. “La ciudad de Piura es hermosa, sé que ya llevan uno años con su objetivo en Sudamericana. Quiero aportar mi granito de arena para que Grau siga en lo más alto”, añadió.

Elogio de su compañero

Finalmente, Daniel Franco, es uno de los referentes del Atlético Grau y se pronunció con este diario sobre el arribo de Ruidíaz al elenco ‘albo’.

“Puede sumar mucho, es un jugador con una categoría y experiencia terrible. El club está en crecimiento y lo más importante es seguir manteniéndolo en la Liga y mientras más rápido aseguremos los objetivos, podemos seguir ingresar a los torneos internacionales”, sentenció.

