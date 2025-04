Raúl Ruidíaz ya se encuentra en Piura para sumarse al plantel de Atlético Grau, y es que la noticia del día es, sin duda, su sorpresivo fichaje por el club norteño.

En diálogo con la prensa, Ruidíaz comentó estar comprometido al 100% en este nuevo reto deportivo.

“Ahorita estoy enfocado en Grau. Voy a ponerme físicamente muy bien y nada más. Ganarlo todo este año”, dijo ‘La Pulga’.

“Voy a ponerme a punto, voy a ponerme en orden físicamente y apoyar. En una semana estoy bien, lo bueno es que no dejé de entrenar”, añadió.

Por otro lado, se refirió al frustrado fichaje a Ayacucho FC, cuando todo parecía cerrado.

“Estuvo muy avanzado, pero no llegamos a un acuerdo. No se concretó. Ya estaba todo arreglado, pero en las últimas horas como que cambiaron y no me pareció correcto. Igual yo le agradezco, conversamos muchas semanas, pero no se pudo”, explicó.

Cabe mencionar que si bien Ruidíaz se suma al plantel norteño, no podrá disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pues no fue inscrito en el torneo.