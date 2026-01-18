Raúl Ruidíaz vivió una noche especial en México al ser homenajeado por el Monarcas Morelia en un partido de leyendas ante figuras históricas del FC Barcelona. El evento, disputado en el Estadio Morelos, reunió a exjugadores de ambos equipos y rindió tributo a la etapa más goleadora del delantero peruano en la Liga MX, donde marcó una huella importante entre 2016 y 2018.

Aunque su paso por el club michoacano duró solo dos temporadas, Ruidíaz se ganó el cariño de la afición gracias a sus goles y actuaciones destacadas, convirtiéndose en uno de los delanteros extranjeros más recordados del equipo. Por esa razón, el club decidió rendirle homenaje antes del inicio del duelo, entregándole una placa conmemorativa que fue recibida entre aplausos y ovaciones de las gradas.

⚽🇲🇽 ¡𝐌𝐞𝐫𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐚 "𝐋𝐚 𝐏𝐮𝐥𝐠𝐚"!

Raúl Ruidíaz fue el invitado estelar y recibió un reconocimiento especial. Sin duda, 'la pulga' caló en la historia del Monarcas Morelia.

El partido de exhibición no solo sirvió para recordar su legado, sino que también contó con la presencia de varias leyendas del fútbol mundial, incluidos Rivaldo y Rafael Márquez, quienes desfilaron por el campo junto a otras figuras históricas. En el juego, el combinado de exjugadores de Morelia se impuso por 2-1 frente al equipo legendario del Barcelona, con aportes de otros ídolos que también participaron de la celebración.

Tras el emotivo homenaje, Ruidíaz expresó su agradecimiento por el cariño recibido y destacó lo especial que fue volver al lugar donde vivió una etapa importante de su carrera. Con 35 años, el delantero ahora se prepara para la temporada 2026 con Atlético Grau, con la mira puesta en la Liga 1 y su debut ante UTC, llevando consigo el reconocimiento de una afición que aún lo recuerda con admiración.