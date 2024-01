Raúl Ruidíaz , actual delantero del Seattle Sounders y exgoleador de Universitario de Deportes , le agradeció a Edison ‘Orejitas’ Flores por su contribución para que el equipo crema consiga su título número 27.

“Quiero agradecerte por la 27. Fue espectacular e increíble todo lo que sucedió. Regresaste de México y aportaste muchísimo para conseguir la 27. Así que, como hincha, te voy a agradecer siempre”, señaló Ruidíaz en un video difundido por el programa “Desmarcados”.

Precisamente, Edison Flores fue entrevistado en el programa “Desmarcados”, donde contó los pormenores para conseguir el nuevo título para el club merengue y detalles de la final ante Alianza Lima.

“Nosotros, ya de desde el camerino, (sabíamos) que iban a hacer la estrategia espejo, iban a copiar nuestra alineación de tres, ya era un punto más para nosotros, ya salíamos con mucha más confianza”, indicó ‘Orejitas’.

“Yo quería estar en la ‘U’. A pesar de haber dicho de no querer cargar la mochila de no campeonar en 10 años, yo tenía la espina de que sí se podía con el equipo que había. La ‘U’ no me necesitaba, no era una falta, yo necesitaba volver a sentir esa pasión”, agregó.