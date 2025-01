Los caminos de Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz han estado cerca de volverse a juntar. En el podcast de ‘Denganche’, la ‘Pulga’ se animó a contar que en diciembre del 2024, tuvo negociaciones con los cremas para volver al club, sin embargo, no llegaron a buen puerto.

“Sí hubo (una oferta). Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal. La verdad era casi nada lo que me estaban ofreciendo. Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’. Al día siguiente me llaman y me dijeron ‘No, que ya está, que no pasa nada’. Entonces, ahí me llama rapidito me dijeron que no, ‘vuelve a llamar y diles que acepto’ y me dijeron ‘NO, YA NO’”, reveló Raúl.

Ruidíaz da las fechas exactas del contacto. “Eso fue en diciembre 16-18. Entonces dije ya está, no pasa nada, qué vamos a hacer. Terminé aceptando (un contrato de 3 años). No hablan directo conmigo, siempre está Raúl González. Pasó esto, no me gusta declarar, pero las cosas tienen que se transparentes también. Si no me quieres, no pasa nada”

Posteriormente, habló sobre su futuro. “Tengo que ver otra opción, tengo 34 y hay un par de opciones en Estados Unidos. Los movimientos ahorita se van a hacer y hay movimientos, falta poquito para que sea un 100%. Sea donde sea, tengo que seguir jugando”

“Hay un par de opciones en México, Estados Unidos y en Perú también. No he estado en ese equipo (de Perú). Tengo 34 años y quiero seguir jugando”, finalizó el delantero de la selección peruana.