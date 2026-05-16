Raúl Ruidíaz hizo efectiva la ‘ley del ex’ ante Universitario de Deportes. El delantero marcó el único gol del encuentro en la victoria de Atlético Grau en el Estadio Monumental.

Ruidíaz fue considerado como el mejor jugador del partido y resaltó la victoria del conjunto piurano.

“Muy contento, más por la situación que estamos pasando, hoy necesitábamos ganar, y estos 3 puntos nos vendrán bien”, indicó.

Atlético Grau se mantiene como colista en la tabla de posiciones, pero estos tres puntos son vitales en la lucha por salir de la zona de descenso.

Asimismo, se refirió al gol a su exequipo, y mencionó que no celebró por amor al club en donde registra 80 goles.

“Tomé la decision de cruzarla en el gol. No lo celebré por respeto, tanto amor, tanto cariño a esta institución. Se extraña a su hermosa hinchada”, expresó.