Resumen

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El delantero marcó el único gol en la victoria de Atlético Grau sobre Universitario en el Estadio Monumental.
El delantero marcó el único gol en la victoria de Atlético Grau sobre Universitario en el Estadio Monumental.
Por Redacción EC

Raúl Ruidíaz hizo efectiva la ‘ley del ex’ ante Universitario de Deportes. El delantero marcó el único gol del encuentro en la victoria de Atlético Grau en el Estadio Monumental.

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