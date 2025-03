Raúl Ruidíaz, uno de los goleadores peruanos de mayor trayectoria en el extranjero, tuvo la intención de regresar a Universitario desde la temporada pasada, pero esto no se pudo dar.

En entrevista en el programa de YouTube, ‘La Fe del Cuto’, el atacante de 34 años reveló nuevos detalles de su negociación con el club del cual es hincha.

“Conversamos para estar a préstamo primero, luego me ofrecieron un contrato. Los números lo arreglamos en su momento, pero primero la conversación fue cortada”, contó Ruidíaz.

“Lo que yo hablaba se filtraba y eso no me gustaba. Uno, porque yo pertenezco al club y eso es una falta de respeto porque yo estoy muy agradecido con Seattle. Eso no se miraba bien. Dos, que se filtre, pero ¿cómo si era una conversación de dos? Había algo raro”, añadió.

En esa línea, remarcó que él no puede manejarse de esa manera y que por eso delega la responabilidad de negociar a su empresario.

“Conversaron con mi mánager y llegamos a un acuerdo y ahí está la ‘chamba’ que la tenía que hacer yo (desligarse). Si ellos llegaban directo al club, le iban a tirar montos arriba e iba a ser imposible. Todo era de palabra, ni siquiera pedí contrato”, explicó ‘La Pulga’.

Ruidíaz seguiría, al menos en esta temporada, su carrera en Ayacucho FC, club donde también juega su hermano menor y dirige el colombiano Edgar Ospina.