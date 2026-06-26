En el fútbol hay amores que no entienden de contratos, distancias ni camisetas. Y si hay un nombre que representa esa conexión inquebrantable con la hinchada de Universitario de Deportes, ese es el de Raúl Ruidíaz. En las últimas semanas, el sueño de volver a ver a la ‘Pulga’ vestido de crema tomó fuerza entre los aficionados, quienes imaginaron su regreso como la pieza ideal para luchar por el ansiado tetracampeonato nacional. Sin embargo, el propio delantero se encargó de ponerle paños fríos a la ilusión.

Con la serenidad que da sentirse en casa, Ruidíaz dejó claro que hoy su presente tiene un solo color: el de Atlético Grau. “He visto las noticias y todo, pero hasta allí nada más. Yo tengo contrato con Atlético Grau, mi familia y yo estamos contentos en el club. Solo pienso en Grau”, señaló el atacante a Jax Latin Media, descartando cualquier acercamiento con Universitario en este mercado de pases y reafirmando su compromiso con la institución alba.

Pero si algo quedó claro en sus declaraciones es que hay sentimientos que el tiempo no borra. La ‘Pulga’ recordó sus raíces y habló desde el corazón sobre el club que lo vio crecer. “Todo el mundo sabe que salí de Universitario. Hice una carrera importante fuera y todo lo que soy es gracias a la ‘U’. Ahora tengo cuatro años más de contrato y estoy feliz en Piura”, expresó el goleador, reconociendo el papel fundamental que tuvo el cuadro crema en su exitosa carrera profesional.

Incluso, en medio de las críticas surgidas por los rumores sobre su futuro, Ruidíaz dejó una frase que seguramente quedará grabada en la memoria de los hinchas merengues: “La única camiseta que besé fue la de Universitario. Habiendo estado en otros clubes y logrado récords, nunca besé otro escudo”.

Al menos por ahora, la ‘U’ sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de Raúl, aunque su regreso cada vez parezca más inviable.

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