Por Redacción EC

En el fútbol hay amores que no entienden de contratos, distancias ni camisetas. Y si hay un nombre que representa esa conexión inquebrantable con la hinchada de Universitario de Deportes, ese es el de Raúl Ruidíaz. En las últimas semanas, el sueño de volver a ver a la ‘Pulga’ vestido de crema tomó fuerza entre los aficionados, quienes imaginaron su regreso como la pieza ideal para luchar por el ansiado tetracampeonato nacional. Sin embargo, el propio delantero se encargó de ponerle paños fríos a la ilusión.