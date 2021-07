Raziel García tendría todo encaminado para asumir su primera experiencia internacional. Luego de una gran Copa América con la selección peruana, Rosario Central se perfila como su próximo destino en el fútbol.

César Luis Merlo, periodista argentino de TyC Sports, dio a conocer que el volante nacional de 27 años está cerca de convertirse en nuevo refuerzo del ‘Canalla’ rosarino.

“Rosario Central tiene negociaciones avanzadas para fichar a Raziel García. El mediocampista de la selección peruana llegaría cedido por 18 meses y con opción de compra desde Cienciano”, agregó a través de una publicación en Twitter.

El periodista apuntó un dato adicional: Raziel ya sigue al conjunto argentino en Instagram. Un detalle no menor en estos tiempos, aunque la entidad aún no sigue al jugador peruano.

Raziel García, quien tiene contrato con el ‘Papá’ hasta fines de 2022, despierta interés en varios clubes luego de mostrarse con la bicolor en Brasil. “Nos han llamado de Brasil y Estados Unidos a preguntar sobre su vínculo”, reconoció hace menos de un mes Sergio Ludueña, administrador de Cienciano.

El exjugador de San Martín, Unión Huaral y César Vallejo reconoció el viernes pasado que también ve con buenos ojos llegar en algún momento a Alianza Lima.

“Realmente no me gusta hablar sobre el tema, pero si tendría que jugar en otro equipo, me gustaría ir a Alianza Lima. Es cierto que el año pasado hubo conversaciones bastante avanzadas con la gente de Alianza, pero después de lo que sucedió con el equipo no se volvieron a comunicar conmigo. Me alegró que esté nuevamente en la Liga 1”, señaló en diálogo con ESPN.