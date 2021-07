Raziel García fue una de las gratas apariciones en la selección peruana en la Copa América 2021. El volante de Cienciano no fue titular, pero cada vez que ingresó, siempre colaboró con el juego colectivo, en especial en el encuentro de la semifinal ante Brasil, donde fue fundamental en la generación de juego en el mediocampo.

Antes de ser convocado por Ricardo Gareca, Raziel ya tenía un paso por las selección peruanas Sub 17 y Sub 20. En la categoría Sub 20, el volante coincidió con el polémico futbolista Max Barrios, de quien luego se descubriría que disputó ese campeonato con documentos falsos.

“De todas maneras, no tenía 18 años, imposible. Ni loco. Él, por entonces ya tenía 24 y no 18 como decía. Supuestamente era mi menor. Luego del Sudamericano no volví a saber nada de él. Estuvo jugando en Ecuador ya con su verdadero nombre: Juan Carlos Mercado”, indicó Raziel en entrevista a Exitosa Deportes.

En otro momento de la entrevista, García reveló que es hincha de la San Martín: “Me declaro hincha de la Universidad San Martín, por todo lo que hizo por mí, por cómo se maneja. Le tengo un gran cariño a la institución. Eternamente agradecido con el club”.

Tras finalizar la Copa América, la selección peruana ya no tendrá partidos hasta el inicio de las Eliminatorias, cuando le toque enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. Perú superó a los charrúas en el último encuentro disputado por esta competencia con tantos de Paolo Guerrero y Edison Flores.

Gianluca Lapadula será el gran ausente ante Uruguay. El delantero italiano de madre peruana acumuló su segunda tarjeta amarillas ante Ecuador en Quito. Las opciones de Ricardo Gareca para reemplazarlo son Santiago Ormeño o Alex Valera.