La buena temporada que hizo Raziel García en Cienciano y sus participaciones en la selección peruana, han hecho que varios clubes se fijen en el futbolista de 27 años, sin embargo, el volante desea llegar a un club en específico, se trata de Alianza Lima.

Hace varias semana que García es vinculado con el cuadro ‘íntimo’, pero en las últimas horas, se rumoreaba que el pase se había caído por completo.

Es por eso, que el medio “Alianza History”, se comunicó con el futbolista y dijo lo siguiente: “Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (sobre una caída del pase a Matute). Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, expresó.

Alianza Lima ha tenido contacto con varios jugadores y se rumorea que llegarían a tienda ‘íntima’: Pablo Lavandeira, Arón Sánchez, Franco Zanelatto y Darlin Leiton.

