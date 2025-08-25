Redacción EC
El último clásico disputado en el Monumental entre y , ha dejado una discusión fuerte entre Hernán Barcos y Alex Valera, que se dijeron de todo en pleno partido. Incluso, una vez terminado el clásico, el ‘Pirata’ arremetió en contra del ‘9′ de la U frente a las cámaras.

“Me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país me viene a decir algo a mí. Creo que defiendo más al país que él”, fueron las palabras del delantero argentino.

Alex Valera también dio su descargo luego de la pelea con Barcos. “Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”.

Luego de que finalizaron los entrenamiento de Alianza Lima, la prensa le consultó a Paolo Guerrero sobre la pelea de Barcos y Valera en el clásico: “No tengo absolutamente nada que declarar al respecto”.

