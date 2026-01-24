Alianza Lima y Universitario presentan este sábado 24 de enero a sus planteles oficiales en la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, respectivamente, para lo que será le temporada 2026. Los íntimos enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi en Matute, mientras que los merengues recibirán a la U. de Chile en el Estadio Monumental. Ambos eventos recibieron las garantías por parte de las autoridades para disputarse el mismo día y prometen ser una espectáculo para el deleite de los hinchas. Sigue aquí la reacción EN VIVO de amos partidos en los canales de YouTube de Depor y DT El Comercio.

