El ‘Nene’ Cubillas recibió una distinción internacional en Pachuca, acompañado por Jaime Duarte y otras leyendas del fútbol mundial.
El ‘Nene’ Cubillas recibió una distinción internacional en Pachuca, acompañado por Jaime Duarte y otras leyendas del fútbol mundial.
Por Redacción EC

Teófilo ‘Nene’ Cubillas ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante una ceremonia celebrada en Pachuca, México, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria.

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