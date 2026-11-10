Teófilo ‘Nene’ Cubillas ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante una ceremonia celebrada en Pachuca, México, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria.

El histórico exdelantero de la selección peruana compartió su emoción por integrar este selecto grupo y recordó especialmente a Pelé, quien fue su principal inspiración durante sus primeros años como futbolista.

“Era un jugador que era mi ídolo (Pelé), cuando escuché pensé en cuánto me gustaría poder estar en un nombramiento de las estrellas”, expresó Cubillas al recordar su admiración por el brasileño.

El ‘Nene’ también estuvo acompañado por Jaime Duarte, su antiguo compañero en Alianza Lima y la selección peruana. El exdefensor agradeció la invitación y destacó la importancia de compartir semejante acontecimiento.

“Jaimito, tú representas a mi club de toda la vida, Alianza Lima, y a la selección del Perú. Hemos sido compañeros y estar acá, no sabes lo feliz que me siento que estés a mi lado”, recordó Duarte sobre las palabras de Cubillas.

La decimoquinta generación del Salón de la Fama también incorporó a figuras como Sócrates, Thierry Henry, Bebeto y Miroslav Klose. Cubillas fue distinguido en la categoría Decano Nacional por su legado internacional y sus actuaciones mundialistas.