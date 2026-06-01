Resumen

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Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)
Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes continúa planificando el Torneo Clausura y uno de los nombres que empieza a tomar fuerza es el de Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas reconoció que existen negociaciones para regresar al cuadro crema, club donde se formó y del que salió en 2021 sin llegar a debutar oficialmente en Liga 1.

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