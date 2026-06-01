Universitario de Deportes continúa planificando el Torneo Clausura y uno de los nombres que empieza a tomar fuerza es el de Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas reconoció que existen negociaciones para regresar al cuadro crema, club donde se formó y del que salió en 2021 sin llegar a debutar oficialmente en Liga 1.
Universitario de Deportes continúa planificando el Torneo Clausura y uno de los nombres que empieza a tomar fuerza es el de Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas reconoció que existen negociaciones para regresar al cuadro crema, club donde se formó y del que salió en 2021 sin llegar a debutar oficialmente en Liga 1.
El mediocampista nacional no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de volver al club que lo formó futbolísticamente y reconoció que su retorno es una opción concreta. “Sí, lo de Universitario es una posibilidad. Sí me gustaría volver, totalmente”, declaró Quiroz.
¿Será el reemplazante de Martín Pérez Guedes?
La posible llegada de Quiroz aparece en un contexto donde Universitario busca variantes para potenciar el mediocampo y cubrir eventuales ausencias o salidas.
El futbolista, actualmente en Los Chankas, ha mostrado crecimiento en las últimas temporadas y su perfil encajaría dentro de la política del club de apostar por jugadores jóvenes con proyección y conocimiento de la institución.
Además, su pasado en las divisiones menores cremas podría facilitar su adaptación en caso se concrete el retorno.
El representante del jugador, Marco De Giuseppe, confirmó que las conversaciones ya avanzaron a nivel institucional y que existe una propuesta concreta sobre la mesa. “No hay ningún problema para hablar de este tema. Hubo una conversación con el club Universitario y Adrián Quiroz está en estos momentos con la selección peruana, está pensando en eso ahora”, explicó.
También precisó que el diálogo involucra directamente a ambas instituciones. “Ya hay una propuesta en mesa, conversación de club a club para ver el tema de la cesión del jugador”, agregó.
VIDEO RECOMENDADO
Martín Pérez Guedes sería el primer jugador en salir de Universitario luego de la eliminación de la Copa Libertadores, por una decisión ligada a temas personales. El volante argentino jugaría su último partido este sábado ante Sport Huancayo, mientras el equipo crema prepara cambios para cerrar bien el Torneo Apertura.