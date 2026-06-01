Universitario de Deportes continúa planificando el Torneo Clausura y uno de los nombres que empieza a tomar fuerza es el de Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas reconoció que existen negociaciones para regresar al cuadro crema, club donde se formó y del que salió en 2021 sin llegar a debutar oficialmente en Liga 1.

El mediocampista nacional no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de volver al club que lo formó futbolísticamente y reconoció que su retorno es una opción concreta. “Sí, lo de Universitario es una posibilidad. Sí me gustaría volver, totalmente”, declaró Quiroz.

Lo quieren en Ate: Universitario inició gestiones para fichar a la figura de Los Chankas, Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)

¿Será el reemplazante de Martín Pérez Guedes?

La posible llegada de Quiroz aparece en un contexto donde Universitario busca variantes para potenciar el mediocampo y cubrir eventuales ausencias o salidas.

El futbolista, actualmente en Los Chankas, ha mostrado crecimiento en las últimas temporadas y su perfil encajaría dentro de la política del club de apostar por jugadores jóvenes con proyección y conocimiento de la institución.

Además, su pasado en las divisiones menores cremas podría facilitar su adaptación en caso se concrete el retorno.

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Ya existe propuesta formal

El representante del jugador, Marco De Giuseppe, confirmó que las conversaciones ya avanzaron a nivel institucional y que existe una propuesta concreta sobre la mesa. “No hay ningún problema para hablar de este tema. Hubo una conversación con el club Universitario y Adrián Quiroz está en estos momentos con la selección peruana, está pensando en eso ahora”, explicó.

También precisó que el diálogo involucra directamente a ambas instituciones. “Ya hay una propuesta en mesa, conversación de club a club para ver el tema de la cesión del jugador”, agregó.

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