La Navidad y el Año Nuevo son momentos para compartir, sorprender y crear nuevos recuerdos. Si todavía no sabes qué regalar, hemos reunido una selección de experiencias, productos y detalles para todos los gustos: desde cenas especiales y escapadas gastronómicas hasta prendas deportivas y accesorios para llevar la pasión por el fútbol. Una guía con alternativas para encontrar ese regalo ideal y celebrar estas fiestas de una manera diferente.

Tea time buffet en Zönico

Desde el 23 de noviembre, el restaurante Zönico ofrecerá un tea time buffet de lunes a sábado, entre las 5 p. m. y las 8 p. m. La propuesta incluye estaciones para preparar sándwiches al gusto, alternativas calientes, quesos, embutidos y una selección de postres. También habrá chocolate caliente y diferentes bebidas para acompañar la tarde.

El precio es de S/ 99 por adulto y S/ 50 para niños de hasta 12 años.

Reservas: Aquí

The Big Celebration: una fiesta para recibir el 2027

El 31 de diciembre, Zönico presentará The Big Celebration, un buffet especial con una variedad de propuestas gastronómicas. Entre sus estaciones habrá pachamanca, shawarmas, burritos, tacos y diferentes alternativas de mariscos. Para el momento dulce, los asistentes encontrarán una fuente de chocolate acompañada de frutas frescas, galletas y malvaviscos.

La experiencia incluye maridaje con vinos de la bodega nhow y acceso a la Fiesta nhow, que se realizará en el área de las salas de eventos. La celebración contará con espumante, cotillón, uvas y DJ para recibir el Año Nuevo.

El precio es de S/ 465 por persona.

Reservas: En el siguiente enlace puedes hacer la reserva: Acá

The Elevated Experience en Pagano by Handshake

Para quienes buscan una celebración más sofisticada, Pagano by Handshake, ubicado en el piso 13, propone una cena de cinco tiempos para despedir el 2026. El recorrido gastronómico combina carnes, mariscos y preparaciones de autor, con platos como brisket de cerdo ahumado, mariscos gratinados y entraña de wagyu. El cierre estará a cargo de un postre de chocolate.

Cada tiempo contará con un maridaje especialmente seleccionado. Además, la experiencia incluye acceso al countdown en Pool Bar by Handshake, donde habrá espumante, uvas de la suerte, cotillón y DJ para recibir el nuevo año.

El precio es de S/ 525 por persona.

Reservas: Puedes entrar al siguiente enlace: Aquí

Información para reservas

También se pueden realizar consultas y reservas a través de los siguientes canales:

Correos: piso13.lima@nhow-hotels.com y fb.lima@nhow-hotels.com

piso13.lima@nhow-hotels.com y fb.lima@nhow-hotels.com Teléfonos: (+51) 963 813 663 y (+51) 963 813 187

(+51) 963 813 663 y (+51) 963 813 187 Dirección: Calle Atahualpa 155, Miraflores, Lima.

JW Marriott Lima ofrece una cena navideña para llevar a casa

Para quienes desean celebrar Navidad sin pasar horas en la cocina, JW Marriott Lima presenta su Paquete de Navidad para Llevar, una propuesta gastronómica preparada por el equipo culinario del hotel para compartir en familia o con amigos.

El menú tiene como protagonista un pavo al horno con sus jugos de cocción, acompañado de stuffing, jamón glaseado relleno de guindones, puré de camote, pastel de papa con queso paria y arroz árabe. También incluye ensalada Waldorf, ensalada campestre, torta de chocolate y pan focaccia.

El paquete viene con decoraciones e instrucciones para recalentar y servir los alimentos en casa. Está disponible en dos presentaciones: para 12 personas, a S/ 1.300, y para 6 personas, a S/ 750.

Los pedidos se podrán recoger en JW Marriott Lima los días 24, 25 y 31 de diciembre, entre las 7 a. m. y las 5 p. m. Las reservas estarán abiertas hasta el lunes 21 de diciembre.

Reservas: WhatsApp al (+51) 993546399 o al correo lavista.lima@marriott.com.

Ropa de baño Mad Wave Lada PBT para mujer

Precio: S/ 159.90

Esta ropa de baño de una pieza está diseñada para ofrecer comodidad y libertad de movimiento durante los entrenamientos en piscina. Está confeccionada con un tejido ligero y resistente al cloro, además de contar con forro en la parte frontal. Su diseño ergonómico y espalda abierta Techno Back brindan un ajuste seguro y mayor movilidad en los hombros.

Gift Card: una cena navideña con el chef Edu Chávarri

Una experiencia gastronómica diferente para sorprender esta Navidad. El chef Edu Chávarri ofrece gift cards para disfrutar de una cena navideña, con la posibilidad de vivir la experiencia en vivo junto al chef o solicitar el servicio a domicilio, en casa o en el lugar que prefieras.

La propuesta busca reunir tradición y sabor alrededor de la mesa, convirtiéndose en una alternativa de regalo para quienes disfrutan de la buena gastronomía.

Informes y reservas: WhatsApp al 977 973 172 o 906 529 948.

Nombre del producto: Lentes Oftálmicos Ray-Ban Meta 0RW7001 Blayzer Optics.

Precio: S/ 1,890.00

Descripción:

Diseñados para combinar estilo y tecnología, los Ray-Ban Meta Blayzer Optics destacan por su diseño moderno, perfil ligero y comodidad para el uso diario. Incorporan funciones inteligentes en una montura de apariencia clásica y un ajuste personalizable.

Ópticas GMO+1

Punto de venta: Ópticas GMO a nivel nacional y tienda online: gmo.com.pe. Puedes elegir todo tipo de monturas para cerrar el año con unos nuevos lentes.

Camiseta Local de la selección peruana 26

¡Alienta a la Blanquirroja con orgullo!

Luce los colores de nuestra selección con la Camiseta Local Perú 2026 en la marca adidas. Su tecnología Climacool ayuda a mantenerte fresco y seco, brindándote comodidad mientras alientas en cada partido.

Precio: S/ 259

Nueva Camiseta Alianza Lima 125 años

Camiseta de fútbol edición especial 125 años de Alianza Lima para hombre.

Precio: s/ 162.00

Camiseta de Universitario de local 2026

La camiseta que ha acompañado a Universitario durante toda la campaña del 2026 para hombre

Precio: s/ 149.50

Bomber Jackets Patch Fútbol Universitario Deportes X New Era Rojo

Precio: 1299.90

La Bomber Jacket Patch de Universitario de Deportes x New Era en color rojo destaca por sus parches con la identidad del club, aplicados sobre una silueta bomber clásica de estilo urbano. Esta colaboración oficial reúne la tradición de la U con la calidad y el diseño de New Era, dando como resultado una chaqueta llamativa y llena de personalidad. Ofrece abrigo ligero y comodidad, ideal para días frescos, salidas casuales o para alentar al equipo desde la tribuna. Una prenda de colección para hinchas que quieren marcar presencia con su estilo.

Gorra 9Forty Pinstripe Universitario Deportes X New Era Rojo

Precio: 209.90

La Gorra 9Forty Pinstripe de Universitario de Deportes x New Era en color rojo destaca por su diseño a rayas finas, un detalle clásico que le aporta un estilo distintivo y elegante. Construida sobre la silueta 9Forty de New Era, cuenta con copa de perfil medio, visera curva y cierre trasero ajustable para un calce cómodo. El bordado del club en el frente completa un diseño original que se diferencia del resto. Ideal para hinchas que buscan una gorra con personalidad para el uso diario, el estadio o cualquier salida casual.

Jackets Denim Fútbol Universitario Deportes X New Era Celeste

Precio: 949.90

La Jacket Denim de Universitario de Deportes x New Era en color rojo reinterpreta la clásica chaqueta de mezclilla con la identidad de uno de los clubes más grandes del Perú. Su diseño combina la durabilidad y el estilo atemporal del denim con detalles del club y el sello de New Era, creando una prenda versátil para cualquier ocasión. Perfecta para combinar con poleras, polerones o camisas, aporta un toque urbano y auténtico a tu outfit. Una chaqueta pensada para hinchas que quieren llevar la pasión de la U con un estilo diferente y duradero.

Men’s Apex Bionic 3 Jacket - The North Face

Precio: S/ 799.00

Una casaca Softshell ligera y versátil, ideal para quienes disfrutan de las aventuras al aire libre. Su diseño combina comodidad y funcionalidad para acompañarte tanto en la ciudad como en tus próximas escapadas.

Punto de venta: Todas las tiendas físicas de The North Face.

Panetón Livora + Cusqueña sabor Chocolate

¡Esta Navidad, el chocolate se disfruta frío! Descubre una combinación diferente para celebrar las fiestas: el delicioso panetón de Livora junto a la nueva Cusqueña sabor Chocolate. Una propuesta ideal para compartir y sorprender esta temporada navideña.

Precio: S/ 56.50

Disponible desde: viernes 11 de diciembre.

Pandora

Con la llegada de la Navidad, encontrar el regalo ideal se convierte en una de las prioridades de la temporada. En ese contexto, Pandora presenta su colección Holiday 2026 junto a Tini, quien luce combinaciones de las líneas Pandora Timeless y Pandora Moments, apostando por el layering de collares, anillos, aretes y brazaletes.

Estas son tres opciones para sorprender esta Navidad:

Brazalete Malla Brillante: un toque de elegancia

Bañado en oro de 14k, combina una cadena de malla con piedras transparentes que reflejan la luz. Además, permite añadir charms para personalizarlo.

Anillo Tiara con Estrellas: delicadeza y brillo

Su diseño bañado en oro de 14k presenta una silueta en forma de V con detalles de estrellas y piedras transparentes. Puede lucirse solo o combinarse con otros anillos.

Collar con Colgante Estrella: un diseño especial

Elaborado en plata esterlina y con baño de oro de 14k, presenta tres estrellas conectadas. Su combinación de metales permite llevarlo solo o junto a otros collares de distintos largos.

Carpa para 2 personas Cove II – National Geographic

Ideal para aventuras al aire libre, ofrece comodidad, ventilación y protección contra la lluvia y los rayos UV. Cuenta con malla mosquitera y una estructura ligera que facilita su transporte.

Precio: S/ 309.00

Medidas: 213 x 152 x 122 cm.

Peso: 2.43 kg.

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