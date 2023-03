El último viernes el directorio de la FPF decidió hacer algunos cambios en el reglamento de la Liga 1 para tomar el control total de las transmisiones de los encuentros del torneo local.

El Artículo 158.6 estable las medidas que puede tomar la FPF contra los clubes que están vinculados al Consorcio Fútbol Perú de seguir en su posición de no dejar que 1190 Sports transmita sus partidos.

En conversación con Deporte Total, el abogado de la FPF, Carlos Caro, nos explica cómo se va a aplicar este cambio de reglamento. Lamentablemente, no pudo responder por las suspensiones anteriores, las cuatro que se han dado.

Modificaciones al reglamento de la Liga1 Betsson 2023



—¿Cómo se explica el cambio?

Es un tema muy específico. El reglamento contempla que, si los clubes no permiten el ingreso de las cámaras y den las facilidades para la transmisión, el partido se va a suspender. La reprogramación lo va a hacer la Federación bajo cuenta y costo del club que ha faltado a la regla. Si en esta segunda convocatoria no se produce el partido porque un club no participa, entonces se va a dar el WO.

—¿En qué condiciones se reprogramará el partido?

El segundo partido lo organiza la Federación y si en esa segunda ocasión no se produce el partido porque alguno de los clubes falla, WO.

"El reglamento contempla que, si los clubes no permiten el ingreso de las cámaras y den las facilidades para la transmisión, el partido se va a suspender"

—La FPF va a organizar la reprogramación

Ese segundo partido va a ser organizado por la propia Federación en el lugar que decida la organización. Es probable que sea a puertas cerradas.

—¿Esa figura se puede aplicar a un partido normal, sin reprogramación?

De momento no es algo que esté previsto.

—¿Por qué se suspendieron los partidos de las fechas anteriores si no estaba estipulado en el Reglamento?

Porque los clubes no daban las facilidades y como hay una serie de contratos que ejecutar, estos tenían que darse como tal. Por eso se tuvieron que suspender.

—Pero no existe en el reglamento un punto que diga eso...

Eso es un tema que tiene una regulación interna, un trámite interno. Yo no puedo adelantarme a la posición que pueda tener la Federación.

—¿Ya se respondió a la carta notarial de Alianza?

Como mencionaba, sobre ese tema, hay decisiones que se deben tomar en la interna antes de que yo pueda hablar.

—¿Y del gerente general ordenando a los árbitros a no presentarse?

Yo puedo hablar a partir de ahora, del reglamento. Tu me estás preguntando por temas previos al cambio de reglamento. Ahí la Federación debe tomar una serie de decisiones.

—¿Qué se considera para suspender un partido?

No es solo que no dejen entrar las cámaras, es no permitir la transmisión.

EL REGLAMENTO

Con esto, la Federación Peruana de Fútbol tendrá el control de la transmisión de los partidos postergados. La reprogramación la harán en un campo neutral donde se instalarán las cámaras de 1190 Sports y a donde tendrán que acudir los equipos que no tienen vínculo con esta empresa.

“En este caso, la Liga de Fútbol Profesional programará dicho partido en una nueva fecha, hora y lugar, el mismo que se jugará a puerta cerrada (sin público) bajo organización de la FPF, en terreno neutral (sede distinta al estadio principal o alterno del club local inhabilitado)”, se lee en el Artículo 158.6.2.1. del nuevo reglamento.

Por ejemplo, el Alianza Lima vs. Vallejo que no se jugó la semana pasada, con este nuevo reglamento, se puede reprogramar para que se juegue en el Estadio Nacional o en la Videna. Ahí la FPF organizará el partido defendiendo el contrato con 1190 Sports y a ese escenario debe acudir Alianza para disputar en el encuentro. De no hacerlo, se le declarará WO.

Vale recordar que clubes como Alianza, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Municipal ya tienen un WO en contra, el de la fecha 3, la primera que se jugó. De estos equipos, Cusco FC ya aceptó que sus partidos sean transmitidos por Liga 1 Max, mientras que los encuentros de Municipal van por Gol Perú.

