Los rumores sobre un posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes comenzaron a tomar fuerza en los últimas horas. El mediocampista chileno, que actualmente milita en Millonarios FC, rompió su silencio y explicó cuál fue el contacto que tuvo con el club crema.

El exjugador crema reveló que sí existió un acercamiento desde Ate, aunque aclaró que no se trató de una negociación formal. “Se ha especulado mucho sobre mi continuidad. Yo no he hablado con Ariel Michaloutsos, que fue la persona que me trae al club, el gerente deportivo, digamos, el cual me diga ‘tengo una oferta formal de acá’. Sé por qué lado vienen las cosas. Por el tema de Universitario, puntualmente”, comentó.

¿Por qué Ureña aún no es anunciado en Millonarios?: El obstáculo que tiene con Universitario. (Foto: Universitario)

Posteriormente, detalló que la comunicación fue únicamente para consultar su situación contractual. “Es un tema puntual. No he tenido ninguna conversación con Ariel y a mí simplemente me llamaron para preguntarme sobre mi condición y les dije que tengo contrato vigente con Millonarios. Nada más que eso”, afirmó.

Contrato con Millonarios

Las declaraciones de Ureña dejan claro que, por ahora, su prioridad sigue siendo cumplir su vínculo con el club colombiano. El mediocampista recordó que atraviesa un momento deportivo complejo tras la eliminación internacional y señaló que su objetivo inmediato es volver a competir al máximo nivel continental.

“Venimos compitiendo y pasan este tipo de cosas. Tuvimos errores y eso nos quita la oportunidad de continuar en un torneo internacional. Toca seguir trabajando porque el año que viene quiero jugar una Libertadores más en mi carrera”, expresó.

Además de hablar sobre su futuro, el exfutbolista de Universitario realizó una reflexión sobre las críticas recibidas y la exigencia que implica jugar en equipos grandes. “Si la gente me put..., hay que seguir trabajando”, señaló el volante.

“Yo no estoy pendiente de lo que pasa afuera. Vengo de un club que me tocaba jugar con 80 mil personas y créeme que no miraba afuera. No tengo nada personal con la hinchada y solo vengo a trabajar”, manifestó con respecto a su pasado en el club de Ate.

¿Puede volver Rodrigo Ureña a Universitario?

Por ahora, la posibilidad de un retorno parece lejana debido al contrato vigente del futbolista con Millonarios. Sin embargo, las declaraciones del chileno confirman que desde Universitario sí existe interés.

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