Resumen

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Rodrigo Ureña fichó por el club crema desde inicios del año 2023. (Foto: Universitario)
Rodrigo Ureña fichó por el club crema desde inicios del año 2023. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Los rumores sobre un posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes comenzaron a tomar fuerza en los últimas horas. El mediocampista chileno, que actualmente milita en Millonarios FC, rompió su silencio y explicó cuál fue el contacto que tuvo con el club crema.

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