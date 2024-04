El atacante peruano de 33 años, Reimond Manco, hizo noticia en los últimos días, tras anunciar su regreso al fútbol profesional.

El exseleccionado nacional vestirá la camiseta de Unión Comercio que participa de la Liga 1 Te Apuesto y se encuentra bastante motivado, pese a las críticas que recibió.

Al respecto, en diálogo con la cuenta de Instagram de Apuesto.com, Manco argumentó tal decisión y hasta se animó a informar sobre los años que espera seguir jugando.

“La gente dice ‘Ya está viejo’. Muchos críticos como suele haber. Siempre dije que era un retiro momentáneo. Tenía muchas cosas en la cabeza. “El fallecimiento de mi padre me pegó muy duro”, declaró el ex Alianza Lima.

“No sé si sea la última oportunidad. Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé. Obvio, yo voy a dejar el fútbol, no voy a esperar que él me deje”, agregó.

Unión Comercio se encuentra relegado en los últimos puesto de la tabla del Torneo Apertura y con esta incorporación el club de Tarapoto espera salir de esa incómoda posición.