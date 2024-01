Un ‘Rei’ en la Kings League Américas. Así como lo lee, el futbolista peruano Reimond Manco jugará en la versión latina de la ya famosa Kings League, el torneo que organizan el exjugador Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos, y en las últimas horas fue anunciado como flamante refuerzo del equipo Persas FC.

“El fútbol siempre da revancha y Reimond Manco tendrá la suya como nuestro jugador 13 en la Kings League Américas”, dice el mensaje del citado elenco en el video de presentación del ‘Rei’ compartido en Instagram.

“Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”, dice Manco, mientras observa un video de sus mejores jugadas como jugador profesional.

“Ha llegado el día que tanto esperé, de demostrar mi talento y callar bocas. Mírame que ya es realidad”, agrega Reimond Manco, quien posa feliz con el escudo de su nuevo equipo en la Kings League Américas.

¿En qué equipos jugó Manco como jugador profesional?

Alianza Lima

PSV Eindhoven - Países Bajos

Willem II - Países Bajos

Juan Aurich

Atlante - México

León de Huánuco

Al Wakrah - Qatar

UTC

Zamora - Venezuela

Unión Comercio

Sport Boys

Real Garcilaso

Binacional

Atlético Grau

Santos F.C.

Alianza Universidad

Juan Aurich

Ecosem - Pasco

