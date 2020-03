Reimond Manco hizo caso omiso a los cuestionamientos que recibió por su intercambio de camiseta con Ignacio Fernández en el estadio Monumental, luego de la aplastante victoria 8-0 de River Plate sobre Binacional en la Copa Libertadores.

El mediocampista nacional, criticado por buscar el recuerdo en un momento poco oportuno, en medio de la desazón del ‘Poderoso del Sur’ por el resultado, se pronunció luego de los señalamientos y aseguró que no se arrepiente de ir al encuentro de su colega.

“No me arrepiento de haberle pedido la camiseta, lo volvería a hacer otra vez”, señaló Manco este jueves en diálogo con Gol Perú, tras participar en los minutos finales del encuentro copero.

“Ya había hablado con Nacho Fernández antes del partido y habíamos quedado en cambiar camisetas. Eso no tiene nada que ver con que yo haya cambiado una camiseta, eso no influye en el resultado y la verdad es un jugador al que admiro, se lo dije en su momento. En todo momento nos respetaron y nunca se burlaron de nosotros y eso habla muy bien de ellos. No fui el único que cambió camiseta, pero pienso que lastimosamente se tiene que buscar un culpable, a pesar de que jugué ocho minutos. Se habla más de un intercambio de camiseta no suma ni resta nada”, argumentó el actual jugador de Binacional.

El volante también marcó la diferencia entre el vigente campeón peruano y River Plate. “Teniendo un fútbol como lo tiene River, tampoco vamos a mentirnos. River Plate debe estar en el top ten mundial. Están en otro nivel”, indicó para recordar la superioridad rival. Sin embargo, espera que su nuevo equipo se cobre una revancha en Juliaca cuando le toque recibir al conjunto de Marcelo Gallardo por el grupo D de la Libertadores 2020.

“Ganarle a los tres equipos de visita va a ser muy complicado. Tenemos que aprovechar nuestra localía para tratar de obtener el pase a la siguiente ronda”, agregó.

“Cuando le cambié la camiseta a Nacho Fernández le dije te espero allá (en Juliaca) y se lo dije de todo corazón. Espero mi revancha y voy a esperar ese partido con River con todas las ansias del mundo y ojalá podamos salir adelante, es la única manera de lavarnos la cara”, sentenció Manco.

“Él es un chico al cual yo admiro, para mí es un ‘crack’. Tuve la oportunidad de intercambiar camisetas y eso no va a cambair en nada el resultado. Eso no quiere decir que no esté con vergüenza por el resultado”, dijo Manco hora antes en su arribo a suelo nacional. “Siempre van a haber moralistas, personas que nunca han jugado y como tienen un programa deportivo tiran a matar”, acotó.

Reimond Manco busca a Nacho Fernández para intercambiar camisetas. (Video: Fox Sports)