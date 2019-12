Ayudó a dejarlos en Primera, pero no seguirá. Reimond Manco no está en los planes de Sport Boys para la temporada 2020, según lo hizo público él mismo a través de una tranmisión en vivo en Facebook donde explicó todo de su salida del cuadro porteño.

Es cierto que el mediocampista tuvo participación en esta temporada con el equipo porteño, pero lo hizo por minutos y pocas veces siendo titular. En 2020, ‘Rei’ espera recuperar protagonismo con otra camiseta luego que prescindieran de sus servicios en el club rosado.

El volante nacional llegó a mediados de año a la 'Misilera’ para luchar por su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano, convirtiéndose en pieza clave del equipo chalaco y ganándose el cariño de la hinchada en poco tiempo; sin embargo, la institución decidió dejar de contar con sus servicios.

Sport Boys rescindió el contrato de Reimond Manco y ahora el jugador busca dónde abrirse camino. A través de una transmisión en Instagram, el futbolista habló sobre su situación actual.

“No soy un jugador del agrado de Marcelo Vivas por mi personalidad y mi fútbol. Yo no me voy de Boys por un tema económico, tenía contrato. Si fuera por indisciplina, todo el Perú se hubiera enterado. No fue por indisciplina y no me gusta que se especulen esas cosas”, sostuvo Manco.

Reimond Manco revela los motivos de su salida de Sport Boys

Posteriormente no descartó la posibilidad de llegar a Universitario de Deportes y aseguró que pretende seguir jugando en la Liga 1. “No desmerezco, pero no es mi prioridad jugar en Segunda División o en Copa Perú”, agregó.