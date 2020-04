Reimond Manco se encuentra en cuarentena cuidando a su familia, como a las demás. El mediocampista de Binacional muestra su lado más humano ante la presencia del coronavirus en el Perú. Es por ello que el volante ayuda a la gente más necesitada con alimentos básicos que son repartidos por él mismo.

Hace unos días, Reimond Manco publicó una de sus entregas en redes sociales y así como ganó comentarios favorables y más ayuda, también hubo gente que le dijo que todo lo hacía por figurar. Eso no le ha quitado las ganas de seguir ayudando.

“No me interesa si me dicen ‘figuretti’ o no, que me digan 10 mil veces ‘figuretti’, pero que me den dos kilos de arroz no importa, con es yo puedo ayudar a la gente”, indicó en una entrevista con Jesús Arias.

“Yo llevo cerca de 12 años haciendo labor social en época de Navidad. En Lurín y Pachacamac, siempre les llevamos juguetes y chocolatada, solo que eso no se publica porque no me gusta lucrar con la necesidad de nadie. En este caso, sí lo he hecho público porque necesito que los demás se sumen", añadió.

Reimond Manco comentó que todos pueden ayudar a la gente que vive cerca de sus casas ya que nunca falta alguien que se vea en un apuro económico ante esta situación que vive el país. “Si lo pueden hacer, háganlo. Yo puedo aguantar 15 días más de cuarentena ¿pero la gente que tiene hijos pequeños? Uno grande aguanta el hambre, pero los niños pequeños no”.

“En estos momentos a uno le gustaría poder dar más pero ya no depende de uno, depende de las empresas privadas. Este virus no va a durar toda la vida, lo que uno puede dar de corazón siempre va ser bien recibido”, finalizó el volante.

Reimond Manco repartiendo donaciones. (Instagram)