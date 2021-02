Reimond Manco no es convocado para jugar por la Selección Peruana desde hace muchos años. Sin embargo, eso no ha sido motivo para que el nuevo volante de Alianza Universidad de Huánuco tire la toalla y no siga persiguiendo ese objetivo.

En una entrevista para Movistar Deportes, Reimond Manco dio una explicación a sus ausencias en las convocatorias de la selección y dejó claro que seguirá luchando por tener una nueva oportunidad con la ‘Blanquirroja’.

“El no ser llamado significa que me sigue faltando algo, más trabajo o de repente más cosas que al ‘profe’ no le gustan y que debo hacer mejor”, señaló el nuevo refuerzo de Alianza Universidad.

“A todos no les vas a gustar o hay cosas que te faltan y uno no sabe, con el tiempo lo vas adquiriendo. Son muchas cosas. Uno entrena y juega para ser convocado”, agregó.

En la última temporada, Reimond Manco descendió a la segunda división con el Atlético Grau; sin embargo, sus buenas actuaciones a nivel individual le permitió tener una oportunidad con el Alianza Universidad, donde ya afronta la pretemporada de cara a la Liga 1 2021.

¿Retirarse en Alianza Lima?

En la entrevista, Reimond Manco también fue consultado sobre sus deseos de retirarse en Alianza Lima, pero su respuesta fue dudosa. “La verdad no sé. Yo soy hincha de Alianza y me volví hincha de Sport Boys cuando estuve ahí”, dijo.

“Es muy difícil para un futbolista pensar en el momento en el que se va a retirar. Tan solo pensarlo te da una angustia tremenda saber que vas a dejar algo que has hecho toda tu vida”, añadió.

