En 2011, una noticia conmocionó al fútbol peruano: Reimond Manco fue secuestrado en México. La prensa del mencionado país informó que el jugador estuvo trasnochando y que apareció “oliendo a alcohol”. Diez años después, en diálogo con Jesús Alzamora, el volante ofensivo contó la verdad sobre lo sucedido aquella noche en Cancún. El exAlianza Lima negó haber estado de juerga y confirmó que se trató de un problema con una mafia mexicana.

En el programa La Lengua, con Jesús Alzamora, Reimond Manco dijo lo siguiente: “La gente no sabe lo que sucede allá. Solo van a las discotecas, las playas y nada más, pero Cancún es tierra de nadie. Esto nunca lo he contado, todo surgió por una chica. Yo no sabía quién era, me dio un nombre falso y empezamos a salir. Obvio yo me enteré después que el nombre era falso. No sabía que era la pareja de un ‘bravo’ de la mafia, por eso me agarraron, casi me matan y encima me rompieron el tabique”.

Luego añadió: “Yo salí a decir el tema del secuestro porque si no nadie me iba a creer la historia. Yo te hago una pregunta, porque el entrenador dijo que había llegado en estado de ebriedad, que puede ser, pero... ¿yo mismo me rompí el tabique para que me crean? No tiene sentido. Por eso dije lo del secuestro, ¿ahora entiendes?”

“Por eso no dije nada. Tenía mucho miedo. Pasó eso y al día siguiente me vine en el primer vuelo a Lima. Lo mío pasó luego de lo sucedido con Salvador Cabañas. Yo la saqué barata, me pusieron una pistola en la cabeza. Vi a Judas ese día. Fue afuera de una discoteca”, afirmó Reimond Manco.

Reimond Manco con camiseta de Atlante de México

Asimismo, el volante ofensivo narró: “Allá entrenábamos de noche por el sol, que es muy intenso. Esa noche, cuando pasó todo esto, el equipo había viajado, yo me quedé por una pequeña molestia y fui a una discoteca con mi primo para ver un show. Saliendo de ese local me capturaron y casi me matan”.

Por último, Manco afirmó lo siguiente: “Cuando me capturan, me empiezan a preguntar por un nombre. Y yo no sabía de quien se trataba, era el nombre real de la chica con la que salía. Luego, cuando llegué a Lima, me di cuenta que me había mandado un correo electrónico, ni lo abrí, la eliminé de todos mis contactos”.

Por otro lado, el experimentado jugador afirmó que sufrió un “trauma” por lo sucedido en México y afirmó que se inventó el secuestro para evitar que atenten contra su vida.

