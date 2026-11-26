Reimond Manco tuvo la posibilidad de llegar a uno de los clubes más importantes del mundo durante sus primeros años como futbolista. El Real Madrid mostró interés en sumar a sus filas al exfutbolista peruano y le hizo llegar una oferta. Sin embargo, la propuesta no prosperó y el ‘Rei’ terminó firmando por otro equipo. ¿Por qué?

La historia fue revelada por Raúl González, exrepresentante del jugador, quien contó que incluso llegó a reunirse con Pedja Mijatovic, entonces director deportivo del club madrileño. “Yo tuve la oportunidad de reunirme con él y sí lo querían. Era para empezar en el Castilla, que era el Real Madrid B”, explicó en el programa ‘Juego Cruzado’.

Pese al interés de la institución española, el entorno de Manco se inclinó por el PSV Eindhoven de Países Bajos. La salida de Jefferson Farfán del club neerlandés fue uno de los factores que pesó en la evaluación, pues consideraban que el peruano podía ocupar un espacio importante en el equipo. “Ya estaba listo el tema y creíamos que lo mejor era que Reimond vaya a algún lugar donde ya le había ido muy bien a un peruano”, señaló González.

Otro aspecto que influyó fue la posibilidad de adaptación en Eindhoven, una ciudad que el representante consideraba adecuada para el joven atacante. “Analizamos todo y consideramos que el PSV era una buena opción y Eindhoven, como ciudad, era perfecta porque no es una ciudad muy grande, es acogedora, no es la capital y la gente es más acogedora. Se hace más factible la adaptación”, recordó.

La presencia de Farfán también representaba una ventaja para Manco. “Además, se iba Jefferson y podía entrar Reimond. Es más, tenían hasta el mismo número de camiseta y creíamos que esa era la opción”, concluyó González.

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