¡Se salva Alianza! Remate en el palo de Felipe Vizeu que pudo ser el segundo gol de Cristal | VIDEO
Rogger Fernández
Rogger Fernández

A los 47′, Felipe Vizeu se perdió una clara ocasión de gol para recortar diferencias en el marcador. El delantero brasileño no pudo anotar el segundo de , que pudo ser el 3-2 en el partido contra en Matute. Cristian Benavente desbordó por izquierda y envió un centro el corazón del área donde Vizeu apareció para tocar la pelota y cambiar su trayectoria; sin embargo, el balón pegó en el palo izquierdo del arco de Guillermo Vizcarra. El atacante rimense continúa sin poder destacar en el partido.

