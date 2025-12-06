¡Se salva Alianza! Remate en el palo de Felipe Vizeu que pudo ser el segundo gol de Cristal | VIDEO

A los 47′, Felipe Vizeu se perdió una clara ocasión de gol para recortar diferencias en el marcador. El delantero brasileño no pudo anotar el segundo de Sporting Cristal, que pudo ser el 3-2 en el partido contra Alianza Lima en Matute. Cristian Benavente desbordó por izquierda y envió un centro el corazón del área donde Vizeu apareció para tocar la pelota y cambiar su trayectoria; sin embargo, el balón pegó en el palo izquierdo del arco de Guillermo Vizcarra. El atacante rimense continúa sin poder destacar en el partido.

