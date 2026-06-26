Por Redacción EC

Renato Tapia rompió su silencio sobre su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y reveló que el contacto desde la interna ha sido prácticamente inexistente. El futbolista aseguró que las únicas personas que se han comunicado con él han sido integrantes del área médica del combinado nacional.

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