Renato Tapia rompió su silencio sobre su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y reveló que el contacto desde la interna ha sido prácticamente inexistente. El futbolista aseguró que las únicas personas que se han comunicado con él han sido integrantes del área médica del combinado nacional.

“Los únicos que me han hablado de la selección son los fisioterapeutas, que me extrañan”, expresó Tapia en el programa Juego Cruzado de Denganche, evidenciando la falta de comunicación con otros estamentos de la FPF. No obstante, el mediocampista confirmó que sí sostuvo una conversación directa con el presidente de la federación.

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🗣️ Renato Tapia sobre con quién habló de la FPF: "Los únicos que me han hablado de la selección son los fisioterapeutas, que me extrañan. Pude conversar con el presidente y yo, públicamente, no he dicho nada que no haya conversado… pic.twitter.com/Dx8UhalREs — DENGANCHE (@denganche) June 26, 2026

En esa línea, el jugador remarcó que siempre ha sido transparente en sus declaraciones. “Pude conversar con el presidente y yo, públicamente, no he dicho nada que no haya conversado con él”, afirmó, dejando en claro que no existe contradicción entre lo dicho en privado y lo expresado ante los medios.

Finalmente, Tapia reconoció que algunas de sus palabras pudieron no haber sido bien recibidas, pero defendió su postura. “Quizá no le gustó que yo le dijera algo, pero yo soy una persona grande y no hablo desde el corazón, sino desde las pruebas y lo que me dicen. Yo digo las cosas como son”, sentenció.