Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Paolo Guerrero reveló qué seleccionados estarían más cerca de vestir la camiseta de Alianza. Foto: Captura de video/@L1MAX_/X
Paolo Guerrero reveló qué seleccionados estarían más cerca de vestir la camiseta de Alianza. Foto: Captura de video/@L1MAX_/X
Por Redacción EC

Paolo Guerrero habló sobre el proceso que permitió la llegada de Luis Advíncula, dejó abierta la posibilidad de colaborar para atraer más futbolistas de la selección peruana y señaló a Renato Tapia y André Carrillo como los nombres que estarían más cerca de Alianza Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.