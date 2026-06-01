Paolo Guerrero habló sobre el proceso que permitió la llegada de Luis Advíncula, dejó abierta la posibilidad de colaborar para atraer más futbolistas de la selección peruana y señaló a Renato Tapia y André Carrillo como los nombres que estarían más cerca de Alianza Lima.

El atacante reveló que el interés de Luis Advíncula por vestir la camiseta blanquiazul existía desde hace tiempo y destacó el esfuerzo que realizó para concretar su salida. “En esa época, Lucho me dijo que le encantaría venir a Alianza. Cada vez se hizo más fuerte, y pudo llegar. Hizo un gran esfuerzo para salir de Boca, no era fácil la salida”, comentó.

Paolo Guerrero cree que Carrillo y Tapia sigan el mismo camino transitado por Luis Advíncula (Foto: GEC)

Guerrero también resaltó el impacto que tiene Advíncula dentro del grupo. “Los méritos a él, por querer estar en Alianza y estoy feliz porque esté aquí, nos ayuda un montón, no solo porque sabemos lo que puede dar, sino porque es un pilar del grupo, lo que convence, mete y habla a los más jóvenes. Eso ha hecho que seamos un grupo cada vez más fuerte”, agregó.

Consultado sobre si estaría dispuesto a conversar con otros compañeros de la selección peruana para acercarlos al club, el capitán blanquiazul dejó abierta esa posibilidad. “Yo estoy presto para lo que me pidan. El trabajo de los Navarro ha sido muy importante, no pueden sacarle el mérito a ello de haber conseguido un equipo tan competitivo como los que tenemos. Obviamente, si me lo piden, como lo hice con Lucho, seguramente con algún compañero de selección también lo haría”, señaló.

Renato Tapia y André Carrillo, los nombres que ilusionan a Alianza

Paolo Guerrero fue consultado sobre qué futbolistas de la selección estarían más próximos a llegar al cuadro íntimo. “Renato, el mismo André, creo que son los que están más cerca de llegar a Alianza, porque por sus venas pasan sangre blanquiazul. Creo que sería lindo que puedan estar en Alianza”, afirmó.

El delantero hizo especial énfasis en André Carrillo, sobre quien despejó dudas respecto a antiguas declaraciones donde mencionó la posibilidad de jugar en otro club peruano. Para Guerrero, las declaraciones pasadas de Carrillo respondían únicamente al contexto contractual que atravesaba en ese momento. “Todo el mundo sabe que es de Alianza y que en algún momento jugará para nosotros, claramente. Eso lo tengo recontra claro”, sostuvo.

🎙️Paolo Guerrero en #ALL1MITE: "Lucho hizo un gran esfuerzo para salir de BOCA. Yo creo que RENATO y el mismo ANDRÉ son los que más cerca estarían de llegar a Alianza Lima"



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