Deportivo Municipal ha entrado en zona de descenso a solo una fecha de que culmine el Torneo Clausura. Los ediles han sufrido en el último mes el descuento de tres puntos por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Deudas con el plantel y la demora en presentar garantías para los salarios pendientes determinaron esta sanción. Nos comunicamos con Renzo Reggiardo para pedirle un descargo desde la dirigencia del club ante estas medidas que podrían determinar el descenso a Segunda. El excongresista nos sorprendió al confirmarnos que hace un mes presentó su renuncia a la presidencia del cuadro de la franja.

Deportivo Municipal buscará evitar el descenso en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 | Foto: JESUS SAUCEDO OLORTEGUI / GEC

— ¿Es cierto que van a apelar la sanción de puntos descontados?

Así es. En este tiempo he quedado sorprendido por el manejo arbitrario y extraño de esta Comisión de Licencias. No se puede castigar el esfuerzo que hace un club por salir adelante, se debe castigar la ilegalidad, la viveza. Iremos al Tribunal de Licencias, a la Comisión de Justicia de la federación o al TAS si es necesario. Y eso va a ser un problema para la federación, porque lo último que van a querer es que su campeonato sea enturbiado con un tema procesal legal.

— ¿Percibe un trato desigual con el Municipal?

Alianza Lima y Universitario están con administraciones temporales para no llegar a situaciones extremas. A estos clubes, con muchas hinchadas, va a ser difícil que los toquen. Hay clubes que tienen ingresos por instituciones públicas, que es gravísimo [Sport Boys]. Allí hasta deberían haber sanciones penales. Pero la federación no ha hecho nada.

— ¿Hasta cuándo va a permanecer en el cargo de presidente?

El cargo de presidente es cada dos años. Te voy a adelantar algo que no he hecho público: hace un mes presenté una carta de renuncia a la directiva del Municipal. El presidente Vizcarra convocó a elecciones y yo soy cabeza de un partido político [Perú Patria Segura]. El comité ejecutivo nacional del partido me exigió que me haga cargo de todo el proceso electoral. Tuve que tomar esa decisión difícil. Igual sigo haciendo los esfuerzos para ayudar al club como socio.

Deportivo Municipal vs. San Martín (17/11/2019)

— ¿Va a postular al Congreso de la República?

No puedo adelantar eso. Esta misma noche [ayer] vamos a presentar las listas. [Nota de la redacción: después de la entrevista, este Diario confirmó la candidatura de Renzo Reggiardo por el PPS].

— ¿El Municipal está en su estado más crítico?

Traté de generar los esfuerzos necesarios para que los inversionistas, que han sido varios, entren al club de manera conveniente; pero la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol ha sido sumamente extrema con nosotros.

— ¿Qué van a argumentar en la apelación?

El 18 de octubre nos emiten una resolución para presentar en 15 días unas garantías para que el club no se afecte con el retiro de puntos. Esas garantías las presentamos, y no extemporáneamente como dice la comisión. Entregamos tres cheques que sumaban 600 mil soles y que cubrían los compromisos salariales que el club tenía por tres meses [setiembre, octubre y noviembre]. Sin embargo, el 6 de noviembre, en pleno proceso de entrega de esas garantías, nos emiten otra resolución donde nos sancionan con dos puntos más por setiembre. Después entregamos los cheques, con mucho esfuerzo, y nuevamente nos quitaron un punto más el último fin de semana.

— ¿Por qué han llegado a esta situación?

Las dirigencias que han pasado por Municipal han sido irresponsables. Han tenido planillas muy altas y han comprado facturas a través de la televisión. Hoy somos la tercera plantilla más barata. Hemos tenido atrasados sí, hemos jugado casi todo el campeonato en Huacho porque la federación nos exigía cambiar la cancha de Villa El Salvador, que era sintética. Municipal ha sufrido económicamente. Nuestros jugadores estarían en una situación crítica si no hubiéramos pagado.

-¿Se arrepiente de haber votado a favor de la aprobación de los Estatutos de la Federación?

No, no me arrepiento. Cuando yo estaba en el Congreso quise generar que los clubes del fútbol se profesionalicen. Siempre he pensado que hay equipos de fútbol que han tenido hegemonía y no nos han llevado a ningún lado. No hemos clasificado a los Mundiales por tanto tiempo gracias a la argolla, a ese manejo para los amigos. Todos tienen derecho a participar y está bien que se amplíe el universo electoral.